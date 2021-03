Jared Leto méconnaissable dans le film «House of Gucci»

Dans «House of Gucci», le nouveau film de Ridley Scott actuellement en tournage en Italie, Jared Leto incarne Paolo Gucci. Pour ce rôle, l’acteur s’est totalement métamorphosé, arborant une moustache et une calvitie naissante.

Jared Leto est prêt à tout pour coller au plus près de la réalité. Celui qui n’a cessé de se transformer physiquement tout au long de sa carrière, que ce soit pour jouer le Joker dans «Suicide Squad» ou le junkie dans «Requiem for a dream», devrait de nouveau marquer les esprits.

Dans ce biopic qui s’intéressera à l’assassinat le 27 mars 1995 à Milan de Maurizio Gucci (petit-fils héritier du fondateur de la célèbre marque italienne), l’acteur américain de 49 ans interprète le cousin de ce dernier.

Un rôle pour lequel il a accepté de se faire pousser la moustache, de s’afficher avec des cheveux grisonnants, de prendre quelques kilos et de porter des tenues plutôt colorées, comme en témoigne cet ensemble violet ou cette chemise orange que l’on peut voir sur des photos qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux.

«House of Gucci», qui n'a pas encore de date de sortie officielle, réunira un casting cinq étoiles. Outre Adam Driver et Lady Gaga, qui jouent respectivement Maurizio Gucci et Patrizia Reggiani - sa première épouse surnommée la «Veuve noire», accusée d’avoir commandité le meurtre pour récupérer sa part d'héritage - le réalisateur Ridley Scott a fait appel à Al Pacino, Jeremy Irons, Jack Huston, ainsi que la comédienne française Camille Cottin.