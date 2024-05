Cinéma : les marathons ont plus que jamais la cote auprès des spectateurs et des salles

Après le marathon Star Wars organisé au Grand Rex, ce mercredi 1er mai, des expériences similaires seront à vivre ce samedi 4 mai dans plusieurs salles à travers toute la France. Un rendez-vous qui séduit de plus en plus les spectateurs, et les salles.

Quand on aime, on ne compte pas. Ce mercredi 1er mai, pas moins de 1.200 fans de Star Wars s’étaient donnés rendez-vous au Grand Rex, à Paris, pour enchaîner les neuf films de la franchise pour un marathon complet de 24 heures.

Voici le beau programme qui attend les 1200 fans présents pour ce #MarathonStarWars.





Et vous ? En seriez-vous capable ? pic.twitter.com/eA32Jx1hpz — Le Grand Rex (@LeGrandRex) April 30, 2024

Une expérience immersive pour laquelle les spectateurs ont déboursé 70 euros, pour le bonheur de revivre ensemble les moments cultes de la saga sur grand écran. Comme le retour de Luke Skywalker dans la dernière trilogie en date.

Le fans acclament le retour de Luke dans la saga Star Wars ! #Episode8 #MarathonStarWars pic.twitter.com/osys04K4To — Le Grand Rex (@LeGrandRex) May 1, 2024

Ce samedi 4 mai, connu pour être la journée mondiale Star Wars – en raison de la célèbre réplique «May the Force be with you» (Que la Force soit avec toi), qui a été modifiée par les fans en «May, the Fourth», soit «le 4 mai» – ce même type d’événements va être mis en place dans des cinémas de plusieurs grandes villes à travers la France, notamment à Toulouse, à Rennes, à Strasbourg, ou encore à Bordeaux.

Un format qui séduit

Star Wars n’est pas la seule franchise cinématographique à être plébiscitée par les fans. «Chaque année, nous menons une enquête auprès de notre clientèle afin de savoir quelle série de films elle aimerait se voir proposer lors d’un marathon. Et ça fait trois ans que Star Wars arrive dans le top 3 avec, à chaque fois, Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux», expliquait fin mars Anneleen Van Troos, la responsable communication du groupe Kinepolis, au site belge L’Avenir à propos du marathon Star Wars qui sera organisé à Bruxelles, ce vendredi 4 mai.

Aussi, le 23 décembre dernier, le Grand Rex organisait un marathon consacré au Seigneur des Anneaux, avec la projection des trois films de Peter Jackson, en version longue évidemment. Avec un départ à 18h45, pour une conclusion à huit heures le lendemain matin. Les tarifs varient souvent en fonction du temps passé sur place, et souvent compris entre 20 et 70 euros. La plupart du temps, les salles prévoient des décors particuliers, offrent parfois des goodies, font venir des intervenants, et mettent même parfois des buffets à disposition des fans.

Ces derniers ne sont pas en reste, puisqu’ils sont nombreux à venir déguisés. Ce qui ajoute à l’esprit festif de l’événement. Comment font-ils pour tenir éveillé pendant toute la durée du marathon ? Ils sont nombreux à s’organiser pour dormir pendant les séances selon les films – en fonction de leurs goûts personnels – certains prévoyant un sac de couchage pour l’occasion. D’autres n’hésitent pas à rentrer chez eux pour se reposer… avant de revenir. «Certains spectateurs viennent avec leur sac de couchage, ou rentrent chez eux le temps d’un film, pour dormir un peu», assure ainsi la responsable communication du groupe Kinepolis.

10h de film plus tard… personne n’a respecté l’épisode 4. pic.twitter.com/LNuftuqSxi — Siha (@Siha_Art) May 1, 2024

Finalement, ces marathons sont l’expression d’une passion persistante des fans pour les salles obscures. Ils sont prêts à s’organiser et à débourser une certaine somme pour vivre une expérience qui sort de l’ordinaire, et qui leur permet surtout de vivre et de partager une passion avec d’autres spectateurs. Des moments inoubliables pour ceux qui ont la chance de savoir les savourer.