Amel Bent, Vitaa, Camelia Jordana : le premier extrait de « Marine » dévoilé

Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana ont posté hier sur Instagram une photo énigmatique, mettant en scène les trois chanteuses, accompagnée du message « Marine » et de la date du 2 avril. Quelques heures plus tard, elles ont dévoilé le premier extrait de ce titre : une reprise de Diam’s, qui sortira dans son intégralité demain.

Le mystère n’aura pas duré longtemps. Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana s'apprêtent bien à reprendre «Marine», titre engagé de Diam’s, sorti en 2006 sur son troisième album « Dans ma bulle ». C'est ce que révèle le premier extrait vidéo dévoilé par le trio, qui donne sa version de ce morceau écrit par la célèbre rappeuse.

Un titre dans lequel Diam's interpellait à l'époque Marine Le Pen et fustigeait le Front National (devenu Rassemblement National), avant de s'éloigner définitivement de la scène médiatique, six ans plus tard, en 2012.

Si les paroles, toujours d'actualité, sont restées intactes - « Marine j'ai peur que dans quelques temps tu y arrives et que nous devions tous foutre le camp» - les trois interprètes offrent une déclinaison plus mélodique de ce titre qu'elles dévoileront intégralement demain.

Une nouvelle version emmenée par trois artistes connues pour leur engagement et leur franc-parler, qui sort un peu plus d'un an avant les élections présidentielles de 2022.