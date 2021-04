Roman : avec «L'Enragée», Jennifer Tellier embarque le lecteur dans une aventure sauvage et captivante

Elle est la nouvelle lauréate du Grand Prix 404 Factory, qui récompense tous les ans le meilleur texte publié sur la plate-forme d'écriture collaborative du même nom. La jeune auteure Jennifer Tellier, avec son roman «L'Enragée», livre un récit dopé à l'action et au suspens, porté par des héros au caractère bien trempé et aux nombreux secrets.

Désignée lauréate l'an passé après avoir été sélectionnée parmi des centaines de manuscrit et 8 finalistes, le roman de Jennifer Tellier parait enfin aux éditions 404, spécialisées dans les cultures de l'imaginaire, de la SF à la Fantasy en passant par les super-héros ou l'univers du gaming.

S'inscrivant dans le puissant courant de la féminisation de ces différents genres (longtemps confinés dans la catégorie geek pour garçons), chez les auteures comme pour les héroïnes, c'est donc sur les traces de cette mystérieuse Enragée que nous invite la jeune romancière, après avoir transposé sa passion du jeu de rôle d'Heroïc Fantasy dans la saga Elijah et le roman L'Assoupi.

Et rapidement, c'est la personnalité ambivalente de ce personnage qui sera au coeur de l'intrigue, autant que les différentes péripéties qui vont parsemer le chemin des multiples protagonistes.

L'action se situe dans le royaume de Kardamen, au centre de l'attention de tous les ambitieux depuis que son roi voit la mort arriver à grand pas. Ce dernier, qui ne compte pas laisser son royaume au premier venu, cherche désespérément à retrouver la trace de ses héritiers disparus, des jumeaux dont personne n'a de nouvelles depuis des lustres. Et pour cela, le souverain est prêt à prendre tous les risques, y compris celui d'engager Kern la rouge, la fameuse Enragée. Sans doute la mercenaire la plus réputée du pays - et seule à même de remplir l'objectif - mais qui traine derrière elle une réputation sulfureuse de guerrière solitaire et sans pitié.

Une héroïne sulfureuse

En somme, tout sauf un cadeau pour les soldats du roi chargés de partir en mission avec elle, en premier lieu le chevalier Korwen. Certains tenteront de se frotter - au risque de s'y piquer - à cette tueuse que les rumeurs ont transformé en sauvageonne assoiffée de sang. Mais sous cette rude carapace, les fêlures semblent nombreuses. Pourtant, la troupe hétéroclite devra s'unir face à l'adversité. Car cette difficile mission sur la piste des jumeaux pourrait bien se révéler beaucoup plus complexe et mortelle, alors qu'une antique menace semble se profiler, mettant la vie de tous en danger.

Rythme, background du royaume, cohésion du récit, profils aussi divers qu'attachants ponctuent les 368 pages de ce roman qui se lit d'une traite, et dont les revirements sont multiples. Si la cible est bien evidemment celle du lecteur «Young adult» fan d'Héroïc Fantasy, la personnalité de cette Enragée, complexe, et son rapport à ce monde qui la vénère autant qu'il la rejette vaut le détour, entre romance impossible et jeux de pouvoirs.

Surtout, ce roman évite l'écueil de la partie de jeu de rôle simplement transposée sur papier. Avec ce troisième titre, nul doute que la plume de Jennifer Tellier est en train de s'affermir.

L'Enragée, Jennifer Tellier, 368 p., 404 editions, 16€.