Amel Bent, Camélia Jordana et Vitaa annoncent leur album commun «Sorore»

Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana annoncent la sortie d'un album commun, après avoir posté mercredi sur Instagram une photo énigmatique puis dévoilé dans la foulée l'extrait d’une reprise de Diam’s. Intitulé «Sorore», il sortira en juin prochain.

Il y a deux jours, Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana dévoilaient respectivement sur leur compte Instagram un message mystère. Le nom d’un titre, « Marine », accompagné de la date du 2 avril, laissant attendre une annonce.

Comme prévu, elles ont dévoilé les contours de ce projet, ce vendredi, dans un clip. Dans cette vidéo, les mettant en scène en pleine séance de shooting photo, le trio annonce sortir un album commun le 6 juin prochain. Un opus qui devrait faire la part belle à la sororité.

Un album de reprises

Baptisé « Sorore », il comptera parmi ses titres des reprises d'Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana. Les noms de plusieurs de leurs morceaux défilent en effet dans le clip présenté ce vendredi. Parmi eux : «Où je vais» et «Ne retiens pas tes larmes » d’Amel Bent, «Non, non, non» et «Moi c'est» signés Camélia Jordana ou encore «Ma sœur» et «Pourquoi les hommes ?» de Vitaa.

Le titre engagé de Diam's, «Marine», sorti en 2006 sur son troisième album « Dans ma bulle », et dont les trois chanteuses avaient déjà dévoilé un extrait avant-hier, sans en dire plus sur leurs intentions, figurera également sur cet opus.