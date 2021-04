Raya et le dernier dragon : Privé de salles, le film d’animation sortira le 4 juin sur Disney+

Depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de films voient leur sortie annulée sur grand écran. C’est le cas de «Raya et le dernier dragon», qui sera finalement accessible le 4 juin sur Disney+.

La décision a été annoncée ce jeudi par les studios Disney, lesquels ont confirmé que le film d’animation qui devait sortir ce mois-ci en France, pourra être visionné par tous les abonnés de la plate-forme de streaming. Et cela sans surcoût.

Raya et le dernier dragon, le nouveau film d’animation des studios Walt Disney, sera disponible en streaming pour tous les abonnés dès le 4 juin en exclusivité sur @DisneyPlusFR. pic.twitter.com/iiue7S8XZT — Disney (@DisneyFR) April 15, 2021

Coréalisé par Don Hall, Carlos Lopez Estrada, Paul Briggs et John Ripa, «Raya et le dernier dragon» entraînera les téléspectateurs dans le royaume imaginaire de Kumandra, où les humains cohabitent avec les dragons. Jusqu’au jour où ces derniers se sacrifient pour sauver l’humanité. Cinq siècles plus tard, la guerrière Raya se met en quête de retrouver le dernier dragon, nommé Sisu, qui permettra de restaurer la paix.

Dans la version française, Géraldine Nakache, Emilie Rault et Frédéric Chau prêteront leurs voix aux héros.