Vidéo : découvrez la nouvelle bande-annonce de «Raya et le dernier dragon» dévoilée lors du Super Bowl

Sous réserve d’une possible réouverture des salles de cinéma, «Raya et le dernier dragon» sortira sur les écrans le 3 mars en France. Walt Disney Animations Studios a profité du Super Bowl pour dévoiler dimanche une nouvelle bande-annonce du film d’animation.

Quoi de mieux que cet événement sportif planétaire pour promouvoir un film ? Les téléspectateurs qui ont suivi le match opposant les Buccaneers de Tampa Bay aux Chiefs de Kansas City, ont pu découvrir de nouvelles images du long-métrage coréalisé par Don Hall, Carlos Lopez Estrada, Paul Briggs et John Ripa.

In 1 month, Disney’s Raya and the Last Dragon arrives on March 5. Tickets now on sale or order it early on Disney+ with Premier Access.





Get your tickets: https://t.co/HZTnegiuNV



Order Early on Disney+ Premier Access: https://t.co/aKoZs0ebiX

#DisneyRaya pic.twitter.com/xnhpXzVnCr

— Raya and the Last Dragon (@DisneyRaya) February 5, 2021