Rolling Stones : les rockeurs débarqueront cet été au stade Vélodrome

Les fans se donneront rendez-vous à Marseille cet été. Les Rolling Stones feront l’objet d’une exposition immersive itinérante qui passera par le stade Vélodrome du 10 juin au 5 septembre. Il s’agira de la seule étape française.

Baptisé «Unzipped», l’événement va célébrer les soixante de carrière du célèbre groupe de rock composé de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood.

Afin de respecter le protocole sanitaire, des créneaux de réservation seront mis en place pour limiter le nombre des visiteurs, à savoir «200 par séance» sur les 2.000 m2 dédiés, ont indiqué Martin d'Argenlieu, directeur grands projets de l'Olympique de Marseille, et Philippe Manœuvre, célèbre critique-rock et parrain de l'exposition, lors d'une conférence de presse en visio qui s’est tenue ce jeudi depuis le Vélodrome.

«Vous allez adorer», a lancé le chanteur Mick Jagger dans un message vidéo enregistré relayé par nos confrères de Sud-Ouest.

Des membres des Rolling Stones viendront-ils en personne cet été au Vélodrome ? «Ils ne nous ont pas dit non», a répondu Martin d'Argenlieu à l’AFP.

Un rendez-vous différent de celui présenté à Londres

L'exposition sera «différente» de la version présentée à Londres en 2016 et «a été repensée», a confié Philippe Manœuvre, ajoutant que les 400 objets des Stones seront visibles et que le visiteur terminera en immersion «dans le concert mythique du groupe à La Havane». A Londres, outre les guitares de Keith Richards, les costumes de Mick Jagger, on pouvait aussi voir une reconstitution du premier appartement déglingué du groupe à Chelsea, quartier londonien, décor qui sera aussi du voyage à Marseille.

Le public à Marseille pourra également déambuler dans ce deux-pièces miteux qui se situait au 102 Edith Grove, entre vaisselle en souffrance, mégots, disques de Chuck Berry et Muddy Waters et vieilles chaussettes au milieu de lits évidemment défaits.

Même l'odeur était reconstituée à Londres et le visiteur était accueilli par des effluves de chicken tandoori, le plat préféré de Mick Jagger, et de fish & chips, choix de Keith Richards et Brian Jones (membre fondateur décédé en 1969).