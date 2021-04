Taylor Swift : le réenregistrement de son album «Fearless» bat des records

En guerre contre son ex-producteur Scooter Braun et dépossédée des droits sur sa musique, Taylor Swift a décidé de réenregistrer ses six premiers albums. Et la chanteuse cartonne avec la nouvelle version de «Fearless».

Il s’agit du deuxième disque de l’Américaine vendu à plus de 10 millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2008, et qui avait reçu un Grammy Award dans la catégorie «album de l’année» deux ans plus tard. Un opus qu’elle a revisité et dont elle a dévoilé le résultat le 9 avril dernier. De nouveaux arrangements, des morceaux inédits et des collaborations avec des artistes de musique country comme Keith Urban ou Maren Morris.

You cracked the codes and guessed all the From The Vault titles. Here’s the full track list, my friends. pic.twitter.com/lC3awlRmm2 — Taylor Swift (@taylorswift13) April 3, 2021

Au total, vingt-six compositions (et un bonus) qui battent des records depuis leur sortie. Selon Billboard, «Fearless (Taylor’s Version)» aurait cumulé près de 300.000 ventes (en streaming et en physique) en seulement une semaine aux Etats-Unis. Mieux, Taylor Swift vient de battre un record jusqu’à présent détenu par les Beatles.

but God I the UK!!! https://t.co/OiPahpxcLK — Taylor Swift (@taylorswift13) April 16, 2021

La star peut en effet se targuer d'avoir trois albums numéro un dans les charts britanniques en moins d’un an (269 jours exactement) après les sorties de «Folklore» en juillet 2020, sa suite baptisée «Evermore» en décembre de la même année, et «Fearless» en avril dernier. Les Fab Four avaient réussi cet exploit en 364 jours, entre 1965 et 1966, en hissant au sommet les opus «Help !», «Rubber Soul» et «Revolver».

Une longue bataille juridique pour un contrôle total

Ces résultats excellents sont une formidable revanche pour Taylor Swift face à l'industrie musicale, la chanteuse se montrant déterminée à reprendre le contrôle sur son catalogue de chansons, dont une partie appartient désormais à Scooter Braun. Connu notamment pour être le manager de stars comme Justin Bieber, l’homme a racheté le label Big Machine qui avait produit les premiers albums de l’interprète de «Shake if Off».

Qualifiant le deal (à plus de 300 millions de dollars) de «pire scénario», Taylor Swift, qui s'est dite «dégoûtée», n’a depuis la nouvelle pas caché son courroux sur les réseaux sociaux.

Reprochant aussi à Big Machine de ne pas lui avoir donné l’opportunité d’acheter elle-même les masters de ses chansons ou le label, elle avait rapidement annoncé son intention de se réapproprier sa musique en enregistrant de nouveau les morceaux. Après «Fearless», Taylor Swift reprendra les disques «Taylor Swift», «Speak Now», «Red», «1989» et «Reputation», et possèdera enfin les droits sur l'ensemble de ses titres.