American Music Awards : Taylor Swift cartonne et distance Michael Jackson

La cérémonie des American Music Awards s'est tenue ce dimanche soir à Los Angeles. Et même si elle était absente, Taylor Swift a été la grande gagnante de la soirée.

La chanteuse, qui va fêter ses 31 ans le 13 décembre prochain, a en effet remporté le plus prestigieux prix de la soirée, celui d'Artiste de l'année. Mais elle s'est également vue attribuer l'American Music Award de la Vidéo de l'année (pour «Cardigan»), et celui d'Artiste pop/rock de l'année.

Avec ces trois nouveaux trophées, Taylor Swift améliore encore son record de récompenses pour un seul artiste : 32. Elle éloigne un peu plus Michael Jackson, qui en possède 28. Le King of Pop reste toutefois celui, avec Whitney Houston, qui a gagné le plus d'American Music Awards en une année (8).

Si Swift, qui a sorti cette année son huitième album («Folklore»), était la star de la soirée, elle ne s'est toutefois pas montrée au Microsoft Theater. Mais la chanteuse avait une bonne excuse. Dans un discours enregistré, elle a expliqué qu'elle était actuellement en studio pour réenregistrer ses premiers albums. L'objectif ? Redevenir propriétaire de ses masters, qui appartenaient à sa première maison de disque.

Les autres grands gagnants de ces American Music Awards 2020 sont deux Canadiens : Justin Bieber et The Weeknd. Le premier, qui a interprété trois titres sur scène, est reparti avec le trophée d'Artiste pop/rock de l'année, et ceux de Meilleure chanson Country et Meilleure collaboration pour le titre «10.000», en duo avec Dan + Shay.

Le second a remporté l'award de l'Artiste masculin soul/RnB, celui de l'Album soul/RnB («After Hours») et celui de la Chanson soul/RnB («Heartless»).