Oscars 2021 : Les 5 temps forts de la cérémonie

La crise sanitaire a bouleversé l'organisation de la 93e cérémonie des Oscars qui s'est tenue dimanche, en direct de Los Angeles, avec un tapis rouge restreint mais en présence de stars. Une édition ponctuée par des moments drôles et des séquences émouvantes.

Un générique de film pour une cérémonie à l'esprit cabaret

Here we go! #Oscars



-



Courtesy of Spencer Lowell & Rockwell Group. pic.twitter.com/tbhO3e1FId — The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021

Lumière tamisée, comité restreint, les invités, sans masque, attablés dans des alcôves, le musicien Questlove aux platines...L’épidémie de coronavirus a forcé l'Académie à s'adapter pour donner un semblant de normalité à l'événement. Privée de présentateur officiel pour la troisième année d'affilée, et donc de l'essentiel de ses traits d'humour forcés ou de ses éclats de voix, la soirée a été feutrée avec un lancement qui ressemblait à un générique de film. Grande nouveauté, les lauréats n'étaient pas chronométrés pour leurs discours et pouvaient aller au-delà des trente secondes normalement autorisées.

La déclaration de Youn Yuh-jung à Brad Pitt

«Monsieur Brad Pitt, enfin! Je suis ravie de faire votre connaissance», a déclaré la comédienne sud-coréenne Youn Yuh-jung lors de son discours, après que l'acteur américain Brad Pitt lui a remis sa statuette de meilleur actrice dans un second rôle dans «Minari», filmé aux Etats-Unis. «Où étiez-vous quand nous tournions», a-t-elle poursuivi, tandis que l’ex d’Angelina Jolie, également coproducteur du film, souriait. C'est un honneur de vous rencontrer», a encore glissé cette légende du cinéma coréen, couronnée, à 73 ans, cinquante ans après avoir entamé sa carrière. Une «idylle» qui s'est poursuivie en coulisse.

L’hommage bouleversant de Thomas Vinterberg à sa fille disparue

"Ida, tu fais partie de ce miracle, cet Oscar est pour toi"





Thomas Vinterberg rend hommage à sa fille décédée accidentellement après le début du tournage de Drunk #Oscars pic.twitter.com/lkOUukPIfM — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) April 26, 2021

Le réalisateur danois Thomas Vinterberg pensait que son film «Drunk» serait une occasion unique pour sa fille Ida, 19 ans, de faire ses premiers pas en tant qu’actrice. Mais la jeune femme s’est tuée dans un accident de la route, quatre jours après le début du tournage. «Nous avons fini par faire ce film pour elle, comme un monument», a avoué, en larmes, le metteur en scène qui a été récompensé de l’Oscar du meilleur film international. Puis, il s’est adressé à sa fille : «C'est un miracle qui vient de se produire. Peut-être que tu tires quelques ficelles quelque part. Tout ça est pour toi».

Le twerk endiablé de Glenn Close boudée par l’Académie

On n'avait pas vu venir la danse de Glenn Close et on est totalement fan #Oscars pic.twitter.com/H0DQ0edMdg — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

Huitième nomination et huitième revers pour la comédienne américaine Glenn Close qui, à 74 ans, avait pourtant, une nouvelle fois, impressionné, avec son rôle de grand-mère revêche dans «Une ode américaine». La gagnante du jour, Youn Yuh-jung, qui lui a soufflée l'Oscar du meilleur second rôle féminin, a rendu hommage à l'interprète des «101 Dalmatiens». «Comment ai-je pu l'emporter sur Glenn Close ?», a lancé la légende sud- coréenne. L’Américaine n'en a pas pour autant perdu le sourire et, lors d'un quiz musical pendant la cérémonie, s'est mise à danser un twerk, en ondulant du postérieur.

Le sacre de Florian Zeller et des Français

Incroyable !





Un Oscar pour Florian Zeller et Christopher Hampton pour The Father (Meilleur Scénario Adapté) ! #Oscars pic.twitter.com/o70cgfgNvG — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

L'auteur français de 41 ans a remporté l'Oscar de la meilleure adaptation pour le scénario de son premier film, «The Father», adapté de sa pièce de théâtre éponyme. Un prix qu'il a partagé avec son coscénariste, le Britannique Christopher Hampton. Florian Zeller a souhaité rendre hommage à Anthony Hopkins, qui a été lui sacré dimanche meilleur acteur pour son rôle du père dans le long-métrage. «J'ai écrit le script pour lui. Pour moi, c'est le plus grand acteur vivant», a-t-elle expliqué.

Un autre Français, Nicolas Becker, a été reconnu par l'Académie avec l'Oscar du meilleur son sur «Sound of Metal», qui dépeint un batteur de heavy metal (Riz Ahmed) perdant l'audition. La France a reçu un troisième Oscar avec un prix pour le court-métrage documentaire «Colette», consacrée à Colette Marin-Catherine, une femme de 90 ans qui fut membre de la Résistance sous l'Occupation nazie.