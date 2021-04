Oscars 2021 : pourquoi Chloé Zhao entre-t-elle dans l’histoire avec «Nomadland» ?

Déjà auréolée d’une pluie de récompenses pour son troisième film «Nomadland», Chloé Zhao a notamment remporté dimanche l’Oscar de la meilleure réalisation. Elle devient ainsi la première femme non blanche à recevoir ce prix.

Avant elle, seule Kathryn Bigelow avait obtenu cette prestigieuse statuette pour «Démineurs», en 2010. D’origine chinoise, Chloé Zhao qui est installée depuis des années aux Etats-Unis, a devancé Lee Isaac Chung («Minari»), Emerald Fennell («Promising Young Woman»), David Fincher («Mank») et Thomas Vinterberg («Drunk»).

C'est seulement la deuxième fois qu'une femme remporte l'Oscar de la Meilleure Réalisation, félicitations à Chloé Zhao ("Nomadland") #Oscars

Une victoire qui était néanmoins attendue puisque la réalisatrice de 39 ans a enchaîné les prix ces dernières semaines, notamment à la Mostra de Venise, aux Golden Globes et aux Bafta, et faisait figure de favorite.

«Cet Oscar est pour toutes celles et ceux qui ont eu le courage de s’accrocher à leur propre bonté et le courage de croire en la bonté de chacun, aussi dur que ce soit», a-t-elle déclaré lors de la 93e cérémonie, avant de recevoir l'Oscar du meilleur film (et celui de la meilleure actrice pour Frances McDormand). «Nomadland» rend hommage à tous ces travailleurs itinérants qui, face à la crise économique aux Etats-Unis, ont été dans l'obligation de prendre la route avec leurs vans à la recherche de petits boulots.

Chloé Zhao qui s’est illustrée dans le cinéma indépendant avec également «The Rider», changera de registre prochainement puisqu’elle sera aux commandes de la superproduction de Marvel, «Eternals».