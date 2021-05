Booba revient déjà avec «Kayna», son nouveau titre

La carrière de Booba ressemble décidément à la fameuse «piraterie»... Quelques jours à quai mais très vite de nouveau aux affaires. Une dizaine de jours après avoir annoncé son retour en studio, le rappeur a dévoilé un nouveau morceau jeudi soir : «Kayna».

Le titre d'un peu plus de 3 minutes est disponible sur toutes les plates-formes de streaming.

Dans ce morceau, quasiment sans auto-tune, le Duc fait notamment référence à Kayna Samet, artiste avec laquelle il a collaboré sur le cultissime morceau «Destinée», en 2002.

Deux mois après la sortie d'«ULTRA», B2O a annoncé jeudi la sortie de «Kayna» sur Twitter. «Ce soir, minuit», a-t-il écrit sobrement.

Quelques jours plus tôt, c'était via l'Instagram de son label, «La piraterie», qu'il avait annoncé son retour après ce qui fut probablement la retraite la plus brève de l'histoire. «Le haut comité de la Piraterie vient officiellement d’interdire au DUC de partir à la retraite. Ça a été voté ce matin!», avait-il écrit en légende d'une vidéo, pour le plus grand bonheur de ses fans.