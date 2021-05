Printemps de Bourges : Pomme, Yseult, Philippe Katerine... ces artistes qui se produiront sur scène

Feu ! Chatterton, Alain Souchon, Pomme ou Philippe Katerine… Autant de chanteurs et de groupes qui se produiront au Printemps de Bourges, du 22 au 27 juin. Un premier festival après des mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire.

Pour le plus grand bonheur des amateurs de musique, la programmation a été dévoilée ce vendredi 7 mai. «On avait l'envie d'avoir envie : c'était impensable de faire deux éditions blanches à la suite. Le Printemps sera différent mais ce sera le Printemps. Les artistes ont tous accepté de jouer avec des jauges à 65% et, d'après les éléments en place, on doit pouvoir boucler notre budget», a avoué le directeur du festival, Boris Vedel, dans un entretien accordé à l’AFP.

PROGRAMMATION



Cette année, vous le savez, le Printemps commencera en été ! Grâce à vous et grâce à eux, nous allons vibrer...



Découvrez les artistes du #PDB2021



RDV mardi 11 mai à 17h pour l’ouverture de la billetterie sur https://t.co/vNBDG5smds#RevoirLePrintemps pic.twitter.com/ZflsUkkBOy — Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel (@PrintempsDB) May 7, 2021

Alors qu’il avait attiré 200.000 festivaliers lors de sa dernière édition en 2019, ce rendez-vous musical ne devrait accueillir que 10.000 personnes cette année, afin de respecter le protocole sanitaire.

Des jauges restreintes, le port du masque obligatoire

Les salles seront en configuration assise et distanciée. Le festival a fait une croix sur sa plus grande enceinte, le W (10.000 places). La plus grande des salles sera le Palais d'Auron, qui ne recevra que 1.000 personnes. Le port du masque sera obligatoire sur l'ensemble du site du festival, en intérieur comme en extérieur. Le couvre-feu sera à cette période fixé à 23h.

Plus de 70 artistes se produiront, entre figures émergentes - puisque le Printemps est aussi une couveuse de talents - et valeurs confirmées comme Gaël Faye, Jean-Louis Aubert, Pomme, Suzane, Philippe Katerine, Sébastien Tellier ou encore Georgio.

La relève, comme la génération montante du rap, incarnée par Lala &ce, ou les jeunes pousses mises en avant aux dernières Victoires de la Musique - Yseult, Hervé ou Noé Preszow - sont aussi de la partie. Sans oublier des créations, comme un hommage à Prince (disparu il y a cinq ans) par Jeanne Added.

Les billets pour le Printemps de Bourges seront disponibles dès le 11 mai, à partir de 17h dans les points de vente habituels et sur le site officiel.

Au lendemain du Printemps de Bourges, le 28 juin, se tiendra le second volet des Etats généraux des festivals avec Roselyne Bachelot, initialement prévu le 22 juin, a indiqué vendredi le ministère de la Culture.