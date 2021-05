L'incroyable ressemblance d'Elsa Zylberstein dans la peau de Simone Veil

Une ressemblance à s’y méprendre. Elsa Zylberstein a dévoilé hier une photographie du biopic réalisé par Olivier Dahan consacré à la vie de Simone Veil, qu’elle incarnera prochainement à l’écran. L’actrice y est méconnaissable.

Et les similitudes avec Simone Veil sont troublantes, tant Elsa Zylberstein ressemble presque trait pour trait à l’ancienne ministre de la santé, porteuse de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et rescapée du camp d’Auschwitz.

C’est d’ailleurs une photographie de tournage devant le mur des noms, situé sur le parvis du Mémorial de la Shoah à Paris - et inauguré par Simone Veil et Jacques Chirac en 2005 - qu’Elsa Zylberstein a partagé sur son compte Instagram. L’actrice y pose face au mur portant les noms des juifs déportés de France, cheveux tirés en arrière, pommette haute, regard que l'on devine perçant, affichant un profil étonnamment proche de celui de Simone Veil.

Un cliché que l'actrice a accompagné de ce message : « Si fière et heureuse de dévoiler la première photo du film d Olivier Dahan sur Simone Veil ». Et de poursuivre : « C’est un honneur; c'est vertigineux, émouvant et fort d’incarner une telle femme, une femme puissante qui a marqué l’histoire». Une photographie et une ressemblance qui ont fait réagir. «Magnifique», «Fou», «Phénoménal» ont respectivement écrit Antoine De Caunes, Sandrine Kiberlain, et Géraldine Maillet, quand l'actrice Nadia Farès a souligné l'«incroyable ressemblance».

Pour découvrir la performance d'actrice d'Elsa Zylberstein, il faudra attendre encore un peu. Le biopic d'Olivier Dahan sortira le 23 février 2022.