Le Festival des Inrocks marquera la réouverture de l’Olympia en juin et dévoile sa programmation

Le festival des Inrocks a dévoilé ce mercredi sa programmation. Deux jours de concerts donnés les 10 et 11 juin dans la mythique salle de l’Olympia, qui rouvrira ses portes à l’occasion de ce rendez-vous hautement symbolique.

Et pour cause, « nous étions le dernier festival avant le premier confinement, et nous voulions être le premier pour ce déconfinement », a expliqué à l’AFP Emmanuel Hoog, directeur général du groupe Les Nouvelles Éditions Indépendantes (LNEI), qui chapeaute entre autres le magazine Les Inrocks.

Encore une bonne nouvelle ! Rdv les 10 et 11 juin prochains à l’Olympia #musiqueInrocks

https://t.co/PKIWBcbspZ — Les Inrockuptibles (@lesinrocks) May 19, 2021

Un événement qui réunira six artistes de la scène des musiques actuelles - La Femme, Altın Gün et Catastrophe le 10 juin, et Chilly Gonzales, Yelle et Bonnie Banane le 11 - et marquera la réouverture de l’Olympia après plus de six mois de fermeture.

Alors que la saison des festivals est, cette année encore, marquée par l’annulation de plusieurs d’entre eux à l’instar du Hellfest, des Solidays ou encore des Eurockéennes qui ont décidé de jeter l’éponge en raison des contraintes sanitaires, les Inrocks festival signe le retour de la musique live. Il sera suivi par Le Printemps de Bourges (du 22 au 27 juin), les Francofolies (10-14 juillet) ou les Vieilles Charrues (8-18 juillet).

La billetterie ouvrira demain, jeudi 20 mai.