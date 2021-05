Réouverture des musées : au Louvre, la jeunesse était au rendez-vous

Un peu avant 9h, la queue s’allonge déjà devant la pyramide du Louvre en cette journée de réouverture culturelle. Loin de l’image d’Épinal d’un public de musée vieillissant, beaucoup de jeunes se sont hâtés vers les musées en ce mercredi 19 mai 2021, et profitent d’une visite dans des conditions idéales.

Romane, 19 ans, est venue tôt pour réviser ses oraux de fin de première année au sein de l’école du Louvre. « Je vais enfin pouvoir visualiser toutes les œuvres que j’ai vu en diaporama toute l’année », sourit la jeune fille spécialisée dans la période du XIXe siècle. Même au sein de cette école pourtant hébergée au cœur du musée, les cours se sont tenus en distanciel toute l’année. « Sauf deux à quatre heures par semaine pour les travaux dirigés, mais on n’a pas pu profiter du musée », détaille l’étudiante. Dans la queue juste derrière Romane se trouve Sandra, venue avec son fils de 9 ans pour lui montrer le musée le plus visité au monde, avant de quitter la capitale et de s’installer à Chambéry.

Jeanne, accompagnée de six camarades, tous en prépa architecte d’intérieur, est également venue tôt pour profiter au mieux. « On a fait une année totale sans visiter aucun musée, on va se rattraper mais on vient aussi pour s’entrainer aux croquis », précise-t-elle.

réorganisation covid

« Ça fait plaisir de revoir du monde », s’exclament quelques agents d’accueil à l’ouverture des portes. Désinfection des mains à l’entrée, réservation obligatoire de créneaux horaires et sens de circulation, le Louvre était « prêt depuis le mois de décembre » à accueillir les visiteurs, et n’a pas eu à opérer de grands changements de réorganisation. Seules certaines enfilades de salles donnant sur un cul-de-sac et obligeant la population à se croiser ont été fermées et rouvriront progressivement. « Il reste tout de même 47 000m2 à visiter », précise-ton.

Dans le salon Carré fraîchement rénové, Julia décrit à ses filles de 4 et 5 ans le somptueux plafond. « J’avais vraiment hâte que les musées rouvrent leurs portes alors j’ai pris ma journée », précise la mère de famille. La période de fermeture a permis au musée de réaliser de nombreux travaux d’entretien, comme le dépoussiérage du plafond du salon Carré ou encore le changement des 60 000 ampoules de l’édifice.

Des conditions de visites idéales

La salle des États qui abrite la Joconde est quasiment vide, pour le plus grand plaisir de Daniel, 12 ans. « C’est choquant de voir aussi peu de monde », estime le jeune garçon venu avec sa sœur de 21 ans. « Les peintures que j’ai vu toute l’année en PDF je peux enfin les voir en vrai. Et dans ces conditions c’est vraiment parfait », s’enthousiasme l’étudiante en histoire de l’art. Grazielle non plus n'en croit pas ses yeux. Arrivée du Brésil en mars 2020 au moment du confinement, elle n'a jamais pu visiter le Louvre et s'est empréssée de le faire ce mercredi.

© Olivia Kouasi

« C’est quand même le point positif avec le Covid », avance Julia, qui profite de ce cadre de visite privilégié pour montrer la Joconde à ses filles. « Avec le monde qu’il y a en temps normal, je ne pense pas que je me serais attardée pour leur monter. »

Dans la salle Mollien aux murs rouges, même ambiance. « C’est la première fois que je vois aussi peu de monde et que je peux admirer les œuvres dans ces conditions », commente Sylvain, assis devant le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, à la recherche d’un détail jamais observé.

© Olivia Kouassi

Le musée du Louvre a réussi à faire le plein pour cette première journée de réouverture, malgré une jauge réduite à 8m2 par personne. À 9h déjà, plus aucun créneau n’était disponible avant 15h.

Réservation de crénaux horaire en ligne fortement recommandée. Possibilité de se rendre directement sur place pour voir si des crenaux sont disponibles. Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h à 18h.