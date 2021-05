Astérix : l’œuvre d’Uderzo se dévoile dans une exposition-hommage au Musée Maillol à Paris

Albert Uderzo, père d’Astérix, s’est éteint le 24 mars 2020 à l’âge de 92 ans. À l’occasion du premier anniversaire de sa disparition, sa famille présente du 27 mai au 30 septembre 2021 au Musée Maillol à Paris, la toute première grande exposition qui retrace l’œuvre de ce maître du 9eme art.

Cette exposition revient sur la carrière exceptionnelle du maître incontesté de l’âge d’or de la bande dessinée. Plus de 300 planches, dessins, couvertures ainsi que des dizaines de documents qui n’étaient jamais sortis du bureau d’Albert Uderzo vont ainsi être exposés pour la première fois, à la demande de la famille du dessinateur.

C’est d’ailleurs sa fille, Sylvie Uderzo, qui est la commissaire de cette exposition exceptionnelle. 38 albums mettant en scènes les aventures de l'irréductible gaulois, un parc d'attraction à son effigie, de nombreuses adaptations au cinéma ou en dessins-animés, l'héritage du travail de ce monstre du dessin est colossal.

La rétrospective au Musée Maillol retrace l’ensemble de la carrière d’Albert Uderzo, depuis son enfance jusqu’à l’apogée de sa carrière. D’Astérix, né en 1959 grâce au journal hebdomadaire de bande dessinée Pilote et ses 1450 planches dont l’expo proposera un large éventail, en passant par Oumpah-Pah ou encore Tanguy et Laverdure, le Musée Maillol retrace ainsi l’émergence et l’évolution de ses différents personnages et permet d’en découvrir certains.

Découverte de l’envers du décor, de la taille réelle des dessins et des coulisses du travail d'Uderzo, la rétrospective se veut comme un témoignage de l’histoire peu connue de l’homme et de l’artiste. Né en France en 1927 au sein d’une famille qui venait de fuir le fascisme en Italie, ce daltonien publie sa première bande dessinée à 18 ans, à une époque où le métier de bédéiste n’en était pas vraiment un. Au côté de son acolyte René Goscinny, ils vont révolutionner le genre et faire de leurs œuvres un véritable héritage culturel.

« Uderzo, comme une potion magique », au musée Maillol à Paris 59-61 rue de Grenelle 75007 Paris. Du 27 mai au 30 septembre 2021, de 10h30 à 18h30 tous les jours. Plein tarif 14,50€ tardif réduit 12,50€. Réservation en ligne fortement recommandée