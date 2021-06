Euro 2021 : 5 mangas sur le foot à lire ou à offrir

Alors que le coup d'envoi de l'Euro sera donné ce 11 juin, la compétition fait déjà battre le cœur des fans de foot. Et pour se détendre ou prolonger le plaisir, CNEWS vous propose une sélection de mangas qui devrait contribuer à assouvir leur passion.

Captain Tsubasa Kids Dream

© 2018 by Yoichi Takahashi, Kunikazu Toda / Shûeisha

On ne présente plus Captain Tsubasa, a.k.a Olive et Tom, qui reste LA référence en matière de mangas sur le foot. Aujourd'hui, c'est davantage une nouvelle version pensée pour les plus jeunes que cette sélection met en avant. Captain Tsubasa - Kids Dream (un rêve d'enfants) vient de paraître aux éditions Glénat. L'œuvre originale de Yoichi Takahashi, parue entre 1981 et 1988 dans les pages du célèbre magazine Weekly Shônen Jump, se retrouve 40 ans plus tard réadaptée dans une version dite «plus moderne».

Au dessin, Kunikazu Toda livre un récit pourtant très fidèle à l'original en ramenant les lecteurs aux tous premiers dribbles de Tsubasa Ozora. Le coup de crayon est ici légèrement plus rondouillet mais reste attaché à cette œuvre maîtresse qui a profondément marqué l'histoire du manga sportif, et même inspiré certains joueurs professionnels. Côté scénario, ce Tsubasa Ozora junior suit le même chemin que son alter ego de 1981, et croisera les crampons avec les mêmes adversaires. Plus bavard et mieux rythmé que l'original, Kids Dream adopte un discours également plus accessible et amusant. Le tout étant également plus condensé pour une lecture rapide destinée à soutenir l'attention des plus jeunes.

Captain Tsubasa Kids Dream, de Kunikazu Toda, d'après l'œuvre originale de Yoichi Takahashi, tome 1 disponible.

Ao Ashi - Playmaker

© by KOBAYASHI Yûgo / Shôgakukan

Avec Ao Ashi Playmaker, l'éditeur Mangetsu, nouveau venu au rayon mangas, nous gratifie d'un titre particulièrement passionnant à la veille de l'Euro 2021. Dessiné avec passion par Yûgo Kobayashi, ce manga nous embarque dans les stades au côté d'Ashito Aoi. Un jeune talent brut du ballon rond dont la volonté le mènera à passer des tests de détection pour intégrer l'équipe des Moins de 18 ans du Tokyo Esperion FC. Une formation qui vise rien de moins qu'à fédérer la crème des espoirs du foot nippon.

Si l'on pense immanquablement à Captain Tsubasa lorsqu'on parle foot et mangas, Ao Ashi vient casser cette association en insufflant un vent nouveau et moins naïf (en raison de son époque) que le manga phare de Yoichi Takahashi. Car oui, le foot et son business ont très largement évolué en quatre décennies, et Yûgo Kobayashi nous inscrit de plain-pied dans un milieu impitoyable où le mental et le physique ne se jouent pas que sur le terrain. Edité depuis 2015 au Japon, Ao Ashi est donc la bonne pioche de Mangetsu, d'autant que ce titre aura droit à sa série animée dans les prochains mois.

Ao Ashi PlayMaker, de Yûgo Kobayashi, éd. Mangetsu, tomes 1 et 2 disponibles.

Blue Lock

© by NOMURA Yûsuke & Muneyuki Kaneshiro / Kôdansha

Autre manga qui devrait ravir les fans de ballon rond mais aussi ceux de huis clos meurtriers, Blue Lock est le nouveau titre sportif mis en avant par Pika. Alors que le Japon n'a jamais été capable de remporter une édition de la coupe du monde depuis sa création, le pays décide de changer son fusil d'épaule en adoptant une stratégie pour le moins critiquable : réunir 300 jeunes espoirs du foot dans un seul lieu (le blue lock) et les faire s'affronter pour découvrir la perle rare. Celui qui sera digne d'être l'attaquant portera le pays jusqu'en finale.

Un mode de détection drastique qui n'est pas sans rappeler Battle Royale ou Hunger Games. Centré sur l'«hyperindividualisme» et non plus sur le jeu d'équipe à onze, le coach Jinpachi Ego lance une vaste campagne de sélection qui réunit notamment le jeune Yoichi Isagi, héros ou anti-héros de ce shônen grinçant. «On ne devient pas le meilleur attaquant du monde sans être le premier des égocentriques», annonce le coach à l'assemblée de joueurs. On ne demande alors qu'à voir jusqu'où l'amènera ce coup de folie ou de génie.

Blue Lock, de Yusuke Nomura (dessin) et Muneyuki Kaneshiro (scénario), éd. Pika, tomes 1 et 2 le 2 juin.

Sayonara Football

Et puisque le sport n'est pas qu'une affaire d'hommes, Sayonara Football rend ici hommage aux femmes qui aiment prouver leur amour pour la discipline. Parus chez Ki-oon en 2016, les deux tomes de ce manga très réussi nous plongent dans l'univers de la jeune Nozomi. Une collégienne de 14 ans qui ambitionne de jouer avec les meilleurs footballeurs de son établissement scolaire. Problème : c'est une fille ! Et l'entraîneur considère que le foot est réservés aux mâles. Chassant les clichés sexistes, cette féministe dans l'âme et joueuse de talent aura alors à cœur de démontrer le contraire.

Proposé et dessiné par Naoshi Arakawa, Sayonara Football est un hommage aux athlètes féminines qui se battent souvent sur deux plans -chasser les préjugés et jouer à leur sport favori- tandis que leurs confrères masculins sont souvent mieux accueillis et mieux payés. Sur deux tomes qui vont droit au but, Naoshi Arakawa délivre une histoire où la passion transpire à travers chaque page. Un titre intéressant, d'autant qu'il s'agit également d'une œuvre de jeunesse de l'auteur du manga à succès Your Lie in April (éd. Ki-oon), également porté à l'écran à l'international via une série Netflix.

Sayonara Football, de Naoshi Arakawa, éd. Ki-oon, récit complet en 2 tomes disponibles.

Whistle!

WHISTLE! © 1998 by Daisuke Higuchi / SHUEISHA Inc.

Série méconnue en France et pourtant étalée sur 24 volumes (23 chez nous), Whistle était paru entre 2006 et 2020 chez Panini Manga et ne démérite pas dans l'arène des mangas sur le ballon rond. On y découvre le destin du jeune Shô Kazamatsuri qui, vous vous en doutez, est un féru de foot. Et lorsqu'on lui explique qu'il n'est pas un prodige, le garçon n'entend pas lâcher le morceau et n'hésite pas à se lancer corps et âme dans une équipe de bas niveau pour lui faire gravir les échelons.

S'il reste encore aujourd'hui difficile de se procurer l'ensemble des tomes de Whistle, en raison d'une parution désordonnée dans l'Hexagone, ce shônen pur jus mérite d'être découvert. Surtout, son auteur Daisuke Higuchi prend l'idée de Captain Tsubasa à revers en s'appuyant sur des joueurs qui doivent tout apprendre pour réaliser leurs rêves. Exit les génies du foot à qui tout réussi, adieu les tirs de l'aigle et autres coups spéciaux pour défoncer filets et défenseurs, Whistle! mise sur un football réaliste où la persévérance et l'entraînement payent. Il est à noter qu'une série animée est parue en France en DVD chez Déclic Images.

Whistle, de Daisuke Higuchi, éd. Panini Manga, récit complet en 23 tomes.