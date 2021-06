Des dessins de Sempé, père du « Petit Nicolas », sont vendus aux enchères pour la première fois

Pour la première fois, des dessins et aquarelles de Jean-Jacques Sempé, père du «Petit Nicolas», seront mis aux enchères chez Artcurial samedi 19 juin.

La vente est exclusivement dédiée à l’univers de Sempé qui, à 88 ans, s’est décidé pour la première fois à mettre en vente une partie de sa collection personnelle. Après trois jours d'exposition, 54 œuvres originales du dessinateur français partiront donc au plus offrant. Prix de départ estimé entre 10 000 et 50 000 euros.

Combien vaut Sempé, le papa du #PetitNicolas ? Une cinquantaine de dessins de #Sempé sont mis aux enchères ce samedi par @Artcurial : l’occasion de découvrir ou redécouvrir une oeuvre humoristique, tendre, et qui respire la poésie. pic.twitter.com/agCtoyz7iW — Ina.fr (@Inafr_officiel) June 18, 2021

« Sempé est très honoré de faire cette vente, et en même temps il est très amusé par l'idée que ces œuvres, avec lesquelles il a vécu, vont être achetées par des collectionneurs », a déclaré Éric Leroy, expert et organisateur de la vente chez Artcurial à France Info.

Couvertures de magazines, dessins réalisés à l’encre de Chine sur papier ou aquarelle : le dessinateur humoristique s’est illustré pour le plus grand plaisir des adultes comme des enfants par la finesse de ses traits, la douceur des couleurs utilisées et des visages croqués.

Cette vente, qui se veut comme un hommage à un grand maitre français de l’humour et la poésie, englobera toute sa carrière, des années 1960 jusqu’à aujourd’hui. En plus de quelques couvertures de magazines mythiques, il sera possible de retrouver certains dessins mettant en scène les personnages emblématiques de Sempé comme Raoul Taburin, Monsieur Lambert et bien sûr le Petit Nicolas.

Une immense carrière

Né en 1932, Jean-Jacques Sempé a marqué de nombreuses générations à travers ses scènes de vie drôles, justes et toujours profondément poétiques. Il se lance très jeune dans le dessin et publie ses premières oeuvres dans le quotidien Sud-Ouest dans les années 1950.

Il rencontre alors René Goscinny, et ensemble ils publient dès 1960 ce qui deviendra un classique parmi les classiques de la littérature jeunesse, « Le Petit Nicolas ». De 1965 à 1975, il publie un dessin chaque semaine dans L’Express. En 1978, il publie sa première couverture pour le New Yorker. C'est le début d'une longue collaboration avec la revue américaine, qui a publié une centaine de ses dessins depuis 40 ans.