5 romans pour faire lire vos ados cet été

Les vacances d'été ont officiellement débuté et vous avez besoin d'inspirations pour des lectures au bord de l'eau ? Découvrez une séléctions de romans pour faire bouquiner vos ados durant cette longue période estivale.

N.é.o. – T2 Les deux châteaux, de Michel Bussi

La suite tant attendue de la grande saga jeunesse du roi du polar français Michel Bussi est là. Envers et contre tout, Mordélia et Ogénor, qui ont désormais 14 ans, partent à la conquête de Versailles après la réconciliation entre le clan du château et celui du tipi. De nombreux mystères restent à élucider dans le deuxième tome de cette saga qui en comptera 4 au total, et qui dépeint les aventures de jeunes adolescents dans un Paris post apocalyptique, où tous les adultes sont morts après le passage d’un nuage toxique. Michel Bussi, connu pour ses mélanges de romantismes et de rebondissements inattendus, réussi ici son pari de tenter un nouveau genre.

« N.É.O. : Tome 2 Les deux châteaux », à partir de 12 ans, éd. Pocket Jeunesse, 672 pages, 19,90€

The Black Kids, de Christina Hammonds Reed

1992, Los Angeles s’embrase. Des policiers viennent d’être acquittés alors qu’ils ont passé à tabac Rodney King, un homme noir. Ashley, 17 ans, fille d’une famille aisée, fréquentant un lycée huppé, ne s’est jamais sentie victime d’injustices ou de discriminations raciale... Ou peut-être que si ? Dans un premier roman pertinent et déroutant, Christina Hammonds nous plonge dans l’univers explosif d’une Amérique déchirée par les troubles, à travers les yeux d’une adolescente et de ses questionnements. Pour préserver l’intégrité et la subtilité de l’histoire tout en étant le plus fidèle possible à la version originale, les éditions Slalom ont fait appel à une « sensitivity reader » pour mettre dans le contexte certaines références très américaines, et pour faire résonner au mieux les questions soulevées dans le roman qui « trouvent de nombreux échos à nos portes ».

« The Black Kids », à partir de 14 ans, éd. Slalom, 416 pages, 17,95€

La vie invisible d’Addie Larue, de V.E.Schwab

Restée durant une décennie dans l’esprit de son autrice V.E.Schwab, « La vie invisible d’Addie Larue » raconte l’histoire d’une jeune fille qui a signé sans le vouloir un pacte avec le diable. Elle obtient le droit de vivre éternellement mais, en échange, personne ne pourra jamais se rappeler ni son nom ni son visage. Les 700 pages de cet ouvrage à destination des ados vous embarque dans un voyage à travers les époques et les continents, dans un très beau récit sur la mémoire, la transmission et la création.

« La vie invisible d’Addie Larue », à partir de 16 ans, éd. Lumen, 704 pages, 17€

L’étrange garçon qui vivait sous les toits, de Charlotte Bousquet, Christine féret-Fleury et Fabien Fernandez

Écrit conjointement durant le premier confinement par trois auteurs jeunesse, « L’étrange garçon qui vivait sous les toits » raconte l’histoire de Nina, adolescente de 15 ans en 2021, qui va rencontrer Natan, enfant juif tué en 1942. Lorsque son père médecin l’envoie chez Arlette, une ancienne infirmière de 93 ans à l’internet vacillant, Nina est persuadée qu’elle va vivre le pire des confinements. Mais bientôt, alors qu’elle fouille dans la cave pour tromper son ennui, la jeune fille découvre dans une malle la photo jaunie d’un garçon qu’elle a déjà croisé dans l’escalier. Le récit poignant, résultat d’un véritable travail collectif, évoque les heures sombres de la collaboration française et la Rafle du Vel d’Hiv’ à travers une histoire d’amour naissante entre deux adolescents.

« L’étrange garçon qui vivait sous les toits », à partir de 12 ans, éd. Slalom, 144 pages, 14,95€

Urban Garden, de Fabien Fernandez

Scott, un adolescent fils d’agriculteur, quitte son Kansas natal et débarque dans une ville américaine au passé industriel déclinant et aux quartiers laissés à l’abandon. Il y rencontre Tasha, marquée par le décès de son amie Rudy, et qui décide de se lancer dans un projet fou : créer un jardin urbain. Le mouvement #Onestpret est une nouvelle collection de roman jeunesse, qui aborde la question de l’urgence climatique.

« Urban Garden », dès 9 ans, éd. Glénat, 192 pages, 13,90€.