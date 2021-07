Val Kilmer se dévoile dans un documentaire bouleversant

Présenté au Festival de Cannes, hors compétition, le documentaire «Val» de Leo Scott et Ting Poo revient sur la carrière de l’acteur Val Kilmer à travers, notamment, ses archives vidéos personnelles.

Val Kilmer s’est imposé à Hollywood à l'âge de 26 ans grâce au film Top Gun de Tony Scott (1986). Il y joue le rival de Tom Cruise – avec lequel les relations seront tendues – sous les traits du personnage Tom ‘Iceman’ Kazansky. De la fin des années 1980 à la fin des années 1990, le comédien s’installe à l’affiche des grosses productions cinématographiques.

Une carrière en chute libre

Il joue notamment dans Willow (1988), incarne Jim Morrison dans The Doors d’Oliver Stone (1991), crève l’écran dans Tombstone dans un rôle secondaire (1993), devient le premier acteur à succéder à Michael Keaton dans le costume de Batman (1995) dans Batman Forever – qui se fera descendre par la critique, fait équipe avec Al Pacino et Robert De Niro dans le Heat (1995) de Michael Mann, et devient Simon Templar dans l’adaptation sur grand écran de Le Saint (1997).

Après cela, son étoile commence doucement, mais sûrement, à s’éteindre. Les rôles principaux se font de plus en plus rares. Et Val Kilmer est contraint de tourner plusieurs DTV (les films sortant directement en VOD, ndlr) à la fin des années 2000. C’est en 2015 que l’acteur est diagnostiqué avec un cancer du larynx, dont il a été opéré. Mais cela a sérieusement endommagé sa voix.

Un trésor d'archives personnelles

Dans le documentaire Val, c’est justement sa voix que le comédien souhaite faire entendre. Celle d’un homme à la carrière atypique, parfois critiqué pour son attitude sur les plateaux de tournage, souvent incompris. Il a mis à la disposition des réalisateurs ses archives vidéo personnelles. Des images tournées par lui-même durant son enfance, et tout au long de sa vie. Et plus particulièrement pendant les tournages auxquels il a participé – souvent sans autorisation – pour en révéler l’envers du décor. Et les coulisses d’une vie à laquelle il s’accroche avec un courage et une détermination exemplaire.

A noter que le documentaire Val sera disponible sur Amazon Prime Video le 6 août prochain.