Festival de Cannes : découvrez la bande-annonce du film «Ouistreham» avec Juliette Binoche

Un portrait de femmes en marge et déclassées qui ouvrira ce mercredi soir la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Le film «Ouistreham», de l'écrivain français Emmanuel Carrère, met en scène une Juliette Binoche à la fois forte et bouleversante.

Adapté du roman de la journaliste Florence Aubenas «Le quai de Ouistreham», publié en 2010, le film, dont la bande-annonce vient d’être dévoilée et qui sortira au cinéma le 12 janvier 2022, se veut une œuvre de fiction - et non un documentaire - qui compte des actrices non-professionnelles.

LIVE Q&A OUISTREHAM (Between Two Worlds) w/ Emmanuel Carrère, Didier Pupin, Patricia Prieur, Emily Madeleine, Evelyne Porée, Hélène Lambert & Léa Carne #Quinzaine2021 https://t.co/UWf0t1xn6K pic.twitter.com/rz9kHOunGS — Quinzaine des Réal. (@Quinzaine) July 7, 2021

Marianne Winckler, alter-ego de Florence Aubenas, jouée par Juliette Binoche, est une journaliste et écrivaine reconnue qui entreprend d'écrire un livre sur le chômage et la précarité en France. Elle s’installe alors près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage avec qui elle se lie.

Le romancier a pris certaines libertés avec le roman

Une précarité économique, des cadences infernales comme faire 60 lits en 1h30 ou nettoyer une chambre et ses sanitaires en moins de 4 minutes, ce long-métrage jette une lumière crue sur ces petites mains si essentielles mais pourtant invisibles.

C'est le troisième film en tant que réalisateur de l'écrivain de «Yoga» et de «L'Adversaire», récemment couronné en Espagne du prestigieux prix Princesse des Asturies pour l'ensemble de son œuvre. A l’issue de la projection presse ce mercredi matin, Emmanuel Carrère a rappelé qu’il avait pris quelques libertés avec le roman, apportant au film «une part de romanesque pour créer une tension dramatique». Quant à Florence Aubenas, elle n'a pas participé au scénario, a précisé Emmanuel Carrère : «Il a presque fallu la traîner pour lui montrer le film».