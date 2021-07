«Kaamelott - premier volet» franchit la barre du million d'entrées en une semaine

Le roi Arthur résiste au pass sanitaire. Malgré l'obligation de présenter son précieux sésame avant de s'installer dans les salles de cinéma, le film «Kaamelott - Premier Volet» a enregistré cette semaine son premier million d'entrées.

Dopé notamment par l'immense succès de ses avant-premières, avec 307.899 places vendues, le long métrage d'Alexandre Astier comptabilise ainsi 1.015.247 entrées en une semaine en France. Un véritable exploit, quand on sait que l'application de l'obligation du pass sanitaire pour entrer en salle, fixée dès le premier jour d'exploitation, le 21 juillet dernier, a provoqué une chute de 70% de la fréquentation dans les cinémas.

Un succès salué sur Twitter par le producteur et distributeur SND.

Vous ne l'avez toujours pas vu ? Par ici pour réserver vos places : https://t.co/u7DsvZCUHr pic.twitter.com/96uTfcGCBZ — SND (@SNDfilms) July 28, 2021

Autre statistique prouvant l'adhésion du public pour ce film d'aventure, la moyenne du nombre de spectateurs par copie du film, qui s'élève à 1310, soit près de quatre fois plus que n'importe quel autre films disponible en ce moment en salle.

Impossible bien sûr de savoir quel aurait pu être le succès du film - attendu depuis plus de 10 ans par les fans - sans la mise en place du pass sanitaire. Mais avec ce million d'entrées, «Kaamelott - Premier Volet» reste tout de même bien loin des plus gros succès du cinéma français, le record après une semaine d'exploitation étant détenu par Bienvenue chez les Ch'tis, avec 4.378.720 spectateurs, suivi des Bronzés 3 (3,9 millions) et Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre (3,68).

Pour rappel, le film d'Alexandre Astier reprend l'histoire là ou la série l'avait arrêtée. On y suit Lancelot, qui règne en tyran sur le Royaume de Logres, avec l'aide de mercenaires saxons. Les Dieux provoquent le retour d'Arthur Pendragon, alors esclave en Méditerranée, pour tenter de fédérer les clans rebelles et la résistance.