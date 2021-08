Le DJ Paul Johnson est décédé à 50 ans des suites du Covid-19

Légende de la House à qui l'on doit notamment le fameux titre Get Get Down, le DJ américain Paul Johnson est décédé ce mercredi 4 août du Covid-19.

La triste nouvelle a été annoncée sur sa page Facebook. « Notre grandeur est décédée ce matin à 9h. La légende de la house music que nous connaissons tous sous le nom de PJ alias PAUL JOHNSON est décédée en ce jour du 4 août 2021 », a écrit son entourage.

Il avait été hospitalisé le 18 juillet dernier après avoir contracté le coronavirus. Il y a deux semaines, le DJ avait publié une vidéo de lui sur Instagram dans laquelle il faisait savoir qu’il allait être placé sous respirateur artificiel.

« Cette m*rde a évolué de la pire des manières. La prochaine étape consiste à me transférer en centre ville avec un respirateur artificiel complet, ce qui signifie que je ne respirerai plus par moi-même », avait-il informé ses fans le 20 juillet dernier.

Paul Johnson avait débuté sa carrière à seulement 13 ans auprès de références de la house comme Frankie Knuckles, et Ron Hardy. Il a fondé le label Dust Traxx à la fin des années 1990. Il est surtout connu pour son tube Get Get Down, sorti durant l'été 1999 (à écouter ci-dessous). Il est également l'auteur du morceau Doo Wap.

En 2003, il avait subi une amputation de la jambe suite à une balle reçue en 1987 qui avait gravement affecté sa motricité. En 2010, son autre jambe avait dû être amputée à la suite d’un accident de voiture. Il mixait depuis sur son fauteuil roulant.