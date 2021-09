Quel est le livre le plus traduit au monde ?

En cette période de rentrée scolaire, la plate-forme d’apprentissage en ligne Preply vient de dévoiler la liste des dix ouvrages les plus traduits de tous les temps. Un ouvrage français arrive en tête de ce classement.

Il s’agit en effet du conte mi-philosophique, mi-poétique «Le Petit Prince» d’Antoine de Saint-Exupéry, qui a été traduit dans plus de 382 langues et dialectes, du quechua au tamoul en passant par le provençal. Publié quasi simultanément en langue anglaise, le 6 avril 1943, et en langue originale (français), le 20 avril, à New York, par les éditeurs Reynal & Hitchcock, ce phénomène littéraire est sorti en France, aux éditions Gallimard, en 1946, alors que l’écrivain-aviateur est mort au large de Marseille en 1944.

Ce best-seller de la littérature pour enfant devance «Les aventures de Pinocchio» de Carlo Collodi (1881), ouvrage italien traduit dans plus de 300 langues, et «Les aventures d’Alice au pays des Merveilles» du romancier britannique Lewis Carroll (1865), que l’on peut lire aujourd’hui dans plus de 175 langues, et qui a connu de nombreuses adaptations cinématographiques.

De la littérature pour enfant à la Scientologie

Suivent à la quatrième, cinquième et sixième places de ce classement, l’œuvre danoise «La Petite Sirène» (1837), d’Hans Christian Andersen (160 traductions), «Le Testament» (1845), de Taras Shevchenko, très connu en Ukraine (150 traductions), et «L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche», de l’Espagnol Miguel de Cervantes (1605) et ses 140 traductions.

A la septième position, on retrouve «Le chemin du bonheur» écrit par le fondateur de la Scientologie Ron L. Hubbard (1980) et qui, aux Etats-Unis, reste l’ouvrage le plus traduit de tous les temps. C'est le livre de référence pour tous les adeptes de ce mouvement spirituel controversé.

«Les aventures de Tintin» (1929) du très célèbre Belge Hergé (93 langues), «La Tragédie de l’homme» (1883) d’Imre Madach originaire de Hongrie (90 langues), et «L’Alchimiste» (1988) du Brésilien Paulo Coelho (80 langues) ferment ce top 10.