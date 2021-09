West Side Story : Steven Spielberg a dévoilé la nouvelle bande-annonce de son film

La nouvelle bande-annonce de l'adaptation de West Side Story signée Steven Spielberg a été dévoilée. En salle début décembre, ce remake, dont la sortie a été décalée d'un an, s'annonce flamboyant. Il sera porté par Ansel Elgort et Rachel Zegler dans les rôles de Tony et Maria.

En attendant sa sortie le 8 décembre prochain, ces images inédites laissent entrevoir une adaptation fidèle de la comédie musicale de Leonard Bernstein, Stephen Sondheim et Arthur Laurents. Alors que Steven Spielberg s’attaque avec ce monument de Broadway à sa première adaptation cinématographique d’un musical, le réalisateur ne bouscule pas les codes mais semble rendre un vibrant hommage à l’âge d’or de la comédie musicale américaine et à l'une de ses histoires d'amour culte malmenée par le racisme.

Du grand spectacle à l'écran

Soixante ans après la première adaptation cinématographique de ce monument de Broadway, sorti en 1961 et raflant l’année suivante dix Oscars, Steven Spielberg reste fidèle à l’histoire d’amour impossible entre Maria et Tony. Un récit, lui-même adapté de Roméo et Juliette, qui se déroule toujours dans le New York des années 1950 avec en toile de fond l’affrontement de bandes rivales : les Sharks, des jeunes issus de la communauté portoricaine et les Jets, des Irlandais, issus de la classe ouvrière blanche.

Avec ces premières images, le cinéaste de 74 ans annonce la couleur. Il promet du grand spectacle et offrira de superbes tableaux d’ensemble chatoyants, doublés d'affrontements s'annonçant spectaculaires, tous tournés en extérieur, et fidèles à l’esprit de Broadway.

Côté casting, Rachel Zegler fera ses premiers pas au cinéma dans le rôle de Maria avant de camper pour Disney celui de Blanche neige dans l’adaptation de ce classique en prise de vue réelle. Elle donnera la réplique à Ansel Elgort, dans la peau de Tony, nommé aux Goldens Globes en 2018 pour «Baby Driver». Ariana DeBose reprendra le rôle d'Anita, tenu à l'écran par Rita Moreno, oscarisée en 1962 pour sa performance.