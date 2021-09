«Stranger Things» : La saison 4 se dévoile un peu plus dans un nouveau trailer

C’est à l’occasion du Tudum, un évènement virtuel organisé à l’initiative de Netflix, ce 25 septembre, qu’un nouveau trailer de la saison 4 de «Stranger Things» a été dévoilé.

Dans ce teaser de 90 secondes, on découvre un endroit qualifié «d’important» selon Matt Duffer, l’un des frères réalisateurs de la série à succès. On est ainsi plongé dans un décor des années 50, avec une famille de quatre personnages qui vient d’emménager dans une demeure aux allures victoriennes.

Tandis que les protagonistes trouvent peu à peu leurs marques dans cette immense maison, des évènements étranges et effrayants viennent obscurcir la séquence.

Puis l’ambiance change et on bascule dans les années 80 avec la bande de Dustin (Gaten Matarazzo, Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), et Lucas (Caleb McLaughlin), qui apparaissent à leur tour.

Ainsi, ce second extrait met en avant l’histoire du nouveau personnage nommé Victor Creel, et joué par la légende de l’horreur, Robert Englund.

Il faudra encore patienter jusqu’à 2022 pour découvrir l’intrigue autour de cet homme pertubé et intimidant qui s’est retrouvé enfermé dans un hôpital psychiatrique après un meurtre horrible survenu dans les années 1950.

Un avant-goût pour les fans de la série phare de Netflix qui attendent, depuis trois ans maintenant, la suite de la saison 3.