Le collectif #MeTooTheatre appelle à la mobilisation

Lancé après l’affaire Weinstein, le mouvement #MeToo a permis de libérer la parole des femmes. Après le cinéma, le monde du théâtre se rassemble sous le #MeTooTheatre pour dénoncer les violences sexuelles dans le milieu, et appelle à une action publique samedi.

Ils faut briser l'«omerta». Lancé jeudi 7 octobre sur les réseaux par la vidéaste et critique de théâtre Marie-Coquille Chambel, qui a porté plainte contre un comédien de la Comédie-Française en juin dernier, le #MeTooTheatre a rapidement pris de l'ampleur.

Alors que la jeune femme y invitait « toutes les personnes harcelées sexuellement, agressée ou violées dans le milieu théâtral à témoigner avec le hashtag #metootheatre», de nombreuses femmes, comédiennes, régisseuses ou élèves en école de théâtre, ont répondu à son appel.

Notre collectif #metootheatre a lancé son instagram pour recueillir les témoignages des victimes de violences sexistes et sexuelles du milieu théâtral :





Nous sommes légitimes, nous sommes nombreuxses, mort à l'omerta

Gestes déplacés, agressions, viol… plus de 5000 personnes ont partagé leur témoignage, selon Libération.

Prise de conscience, action et mobilisation

Dans la foulée, le collectif, composé de personnalités et professionnels, a échafaudé une série de propositions pour encadrer la profession, rapporte par ailleurs le quotidien. Des propositions invitant aussi bien à un état des lieux qu'à des actions de sensibilisation et à plus de parité, qui ont reçu le soutien de près de 1500 signataires dont les comédiennes Julie Gayet, Adèle Haenel, Marina Hands, Rokhaya Diallo, le metteur en scène David Bobée ou encore l'écologiste Sandrine Rousseau.

Et le collectif ne compte pas s’arrêter là. Pour se faire entendre, il compte bien se faire voir et appelle à une première action publique.

Première action politique et publique du #MeTooTheatre : samedi 16 octobre, 11h.





Nous vous tiendrons informé.e.s du lieu du rassemblement. En attendant, réservez cette date.

Il invite ainsi à un rassemblement devant le Ministère de la Culture, Place du Palais royal, à 11h, samedi 16 octobre.