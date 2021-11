Chloé Zhao : «Les Eternels, c'est une histoire énorme»

Alors que le film «Les Éternels» est sorti dans toutes les salles françaises ce mercredi 3 novembre, la réalisatrice de ce nouveau Marvel, Chloé Zhao, était présente hier pour l’avant-première qui s’est déroulée au Grand Rex à Paris. L’occasion pour elle de revenir sur les motivations qui l’ont poussée à porter ce projet.

Pourquoi avoir accepté de réaliser «Les Éternels» ?

Et bien tout d’abord, j’ai toujours voulu travailler avec les Studios Marvel. Et ensuite, c’est aussi pour l’histoire. C’est juste une histoire énorme, qui nous fait vraiment réfléchir sur qui nous sommes en tant qu’être humain et sur la relation que l’on peut avoir avec notre planète.

C’était l’occasion d’explorer certaines questions existentielles que l’humanité se pose depuis la nuit des temps, d’autant plus que je ne suis pas portée sur la religion. Je ne crois pas en Dieu, donc c’était quelque part comme une introspection en essayant de construire une relation avec la nature et de comprendre pourquoi nous existons.

Mais pour résumer mon envie, c’est une grande histoire cosmique qui mêle aussi des dysfonctionnements familiaux, et c’est exactement le genre d’histoire que j’adore.

Quel a été pour vous le plus gros défi de ce tournage ?

En y réfléchissant, c’était surtout sur les modifications des scènes finales, parce que lorsque nous avons réalisé les prises de vues, il y en avait un très grand nombre.

Et parfois, on était obligé de laisser tomber certaines séquences parce que ça allait être trop long, donc ça c’était vraiment compliqué. Il fallait faire le bon choix et trouver vraiment le juste milieux parmi toutes les vidéos.

Quel votre personnage préféré du film ?

Oh c’est comme si vous me demandiez qui est mon enfant préféré. Je ne peux pas faire ça, c’est trop difficile de choisir. Ils ont chacun leur faiblesses et leurs forces et représentent tous les aspects de la nature humaine, alors ce que je peux vous dire, c’est que je les aime tous, de manière égale.