Pompéi : des archéologues découvrent une «chambre d’esclaves» vieille de 2.000 ans

Les chercheurs ont annoncé ce samedi avoir révélé les vestiges d’une «chambre d’esclaves» à Pompéi. Une découverte exceptionnellement rare dans une villa romaine détruite par l’irruption du Vésuve.

«C'est une fenêtre sur la réalité précaire de ces gens qui apparaissent rarement dans les sources historiques, écrites presque exclusivement par des hommes appartenant à l'élite», reconnait le directeur général du site archéologique de Pompéi, Gabriel Zuchtriegel. Et pour cause, la petite chambre de 16 m2, située entre une chambre à coucher et un débarras, abrite trois lits dont l'un de la taille d'un enfant, huit amphores, un pot en céramique et un coffre en bois.

Découverte lors de fouilles dans une villa de Civita Giuliana, elle se trouve à quelques centaines de mètres au nord du parc archéologique de Pompéi, enseveli en 79 après JC. Un grand char de cérémonie avait été découvert en début d’année au même endroit.

D’après les archéologues, la chambre était donc probablement occupée par des esclaves en charge de l'entretien du char.

Completing the context of these rooms is the latest discovery of a room used by slaves who worked in the villa. It offers an extraordinary glimpse into a part of the ancient world that usually remains largely in the dark. pic.twitter.com/QCU3Vlf1HJ

