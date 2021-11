Un bunker de la Première Guerre mondiale découvert intact grâce à la fonte des glaces

C’est un bout de l’Histoire qui refait surface, dans le parc national du Stelvio en Italie, à 2900 mètres d’altitude. C’est à cet endroit, alors qu’ils traversaient des tranchées, que le journaliste Nick Squires et l’historien Giovanni Cadioli ont découvert cet authentique bunker de la Première Guerre mondiale.

Dissimulé pendant plus de 100 ans sous la neige des Alpes italiennes, le bunker libéré par la fonte des glaces livre un témoignage éblouissant sur la vie des soldats de 14-18.

A melting Alpine glacier has revealed hidden WW1 tunnels and bunker.





Historians delight in trove of lost artefacts - but have 'huge concern' about the impact of climate change on the Alps’ 4,000 glaciers

