Invitée ce mercredi 24 novembre sur le plateau de Pascal Praud, Nadine Trintignant a livré un vibrant message d'amour.

Venue évoquer la sortie de « C'est pour la vie ou pour un moment ? » (Ed. Bouquins), ouvrage dans lequel la comédienne et réalisatrice évoque pour la première fois son histoire d'amour avec Jean-Louis Trintignant, Nadine Trintignant a partagé l'une de ses convictions profondes sur le plateau de L'Heure des Pros.

«Je pense que dans une histoire d'amour on est amoureux et on aime. On s'arrête un jour d'être amoureux, on ne s'arrête jamais d'aimer», a ainsi expliqué Nadine Trintignant. «Si on a vraiment aimé, on aime pour toujours et ça je le ressens fortement. J'aime Jean-Louis pour toujours comme j'aime Alain (Corneau, son second époux décédé en 2010 ndlr), même s'il est parti, pour toujours», a-t-elle poursuivi.

Dans son dixième livre, Nadine Trintignant, qui jusqu'alors avait toujours refusé d'écrire sur son premier mari, comme elle l'explique en préambule de son récit, a pris la plume. Avec la bénédiction de Jean-Louis Trintignant, elle raconte l'homme, aujourd'hui souffrant, le comédien à l'affiche de 130 films, le mari, et plonge dans leurs souvenirs.

Au fil de ces pages, elle traverse les époques, plonge dans l'histoire du cinéma français et des artistes qu'ils ont côtoyé, de Jules Dassin à Costa-Gavras en passant par Marlon Brando, Jacques Prévert, Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni ou encore Yves Montand et Simone Signoret, et se remémore les débuts, les joies comme les disputes, faites en alexandrins, et les drames partagés ensemble, revenant sur la perte de leurs deux filles Marie et Pauline.