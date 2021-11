Prix Goncourt des Lycéens : qui sont les cinq finalistes ?

Qui succédera à Djaïli Amadou Amal ? Cinq finalistes sont en lice pour le Prix Goncourt des Lycéens 2021, qui sera décerné ce jeudi 25 novembre à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Les lycéens délégués de chaque région, qui ont eu deux mois pour lire les 14 romans en lice issus de la première sélection de l’Académie Goncourt, ont délibéré ce lundi 22 novembre. Les ouvrages sélectionnés sont les suivants :

- «Le Voyage dans l'Est», de Christine Angot (éd. Flammarion)

- «La carte postale», d’Anne Berest (éd. Grasset)

- «S'adapter», de Clara Dupont-Monod (éd. Stock)

- «S'il n'en reste qu'une», de Patrice Franceschi (éd. Grasset)

- «Soleil amer», de Lilia Hassaine (éd. Gallimard)

En 2020, le Goncourt des lycéens a été attribué à Djaïli Amadou Amal pour «Les impatientes» (éd. Emmanuelle Collas), roman au fil duquel elle se penche sur les vies de trois femmes aux destins liés et, à travers eux, sur le thème du mariage forcé au Sahel, de la polygamie et de la violence faite aux femmes.

Créé et organisé par le ministère de l'Éducation nationale et la Fnac, avec l'accord de l'Académie Goncourt, ce prix permet à près de 2.000 lycéens de découvrir l’intégralité des romans figurant dans la première sélection et de faire entendre leurs voix. Son objectif est aussi de susciter l'envie de lire.

Il concerne des élèves de tous les lycées, généraux, technologiques et professionnels, agricoles, les centres pénitentiaires, de la seconde aux classes de BTS, ainsi que les établissements de l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) et ceux de la Mission laïque française (Mlf).