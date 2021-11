«Madres Paralelas», «Les Choses humaines», «SOS Fantômes : l’héritage», «La méthode Williams»...Ces 4 films à voir ce mercredi 1er décembre

Le drame «Madres Paralelas» de Pedro Almodóvar, «Les Choses humaines» de Yvan Attal, le biopic «La méthode Williams», de Reinaldo Marcus Green, avec Will Smith, ou encore «SOS Fantômes : L’Héritage», signé Jason Reitman...Voici les longs-métrages à découvrir au cinéma ce mercredi 1er décembre.

«Madres Paralelas», de Pedro Almodóvar

Deux destins croisés. Pour son dernier film, intitulé «Madres Paralelas», le réalisateur Pedro Almodóvar a de nouveau fait appel à sa muse, Pénélope Cruz. Dans ce drame sentimentale et historique, l’actrice de 47 ans, couronnée à la Mostra de Venise pour son rôle dans ce long-métrage, incarne une photographe de mode prénommée Janis. Alors que la quadragénaire œuvre pour exhumer les restes de son grand-père, enterré dans une fosse commune au début de la guerre civile espagnole, elle tombe accidentellement enceinte d’un homme marié (Israel Elejalde), et décide de garder l’enfant. Lors de son séjour à la maternité, Janis noue alors des liens très forts avec Ana (Milena Smit), une adolescente effrayée à l’idée d’accoucher, et à qui elle va cacher un lourd secret. Fidèle à son style, le cinéaste espagnol, qui télescope la petite et la grande histoire, explore avec profondeur ces thèmes de prédilection et signe un récit intense, rythmé par des rebondissements imprévisibles. Tout en mettant l’accent sur l’importance de la mémoire et de la transmission, il dresse des sublimes portraits de femmes, de mères, imparfaites, et qui ont dû avancer sans la présence d’un père, ou d’un mari, soit parce qu’il est mort à la guerre, soit parce qu’il a tout simplement fui ses responsabilités.

«Madres Paralelas», de Pedros Almodóvar (2h00).

«Les choses humaines», d'Yvan Attal

Un film marquant. Dans «Les Choses humaines», superbe adaptation du roman éponyme de Karine Tuil, prix Goncourt des lycéens et prix Interallié en 2019, le cinéaste Yvan Attal met en scène un affaire de viol et s’intéresse à un sujet sensible : le consentement sexuel et la «zone grise». Fils unique d’un célèbre journaliste (Pierre Arditi) et d’une essayiste féministe (Charlotte Gainsbourg), Alexandre, un jeune homme brillant campé par Ben Attal (le fils du réalisateur), est accusé de viol par la fille du nouveau compagnon de sa mère. Issue d’une famille assez modeste juive orthodoxe, Mila (Suzanne Jouannet) affirme avoir été agressée à la fin d’une soirée étudiante arrosée, dans un local à poubelle. De son côté, l’accusé, étudiant à Stanford, nie tout rapport sexuel contraint, assurant que la jeune femme ne lui a jamais dit de manière explicite «non». Après avoir découvert la personnalité, le parcours, les rapports familiaux et le point de vue des deux protagonistes, on se retrouve plongé au cœur d’un procès aussi passionnant que déstabilisant, qui capte totalement l’attention, et dans lequel s’opposent deux mondes et deux versions des mêmes faits, jamais montrés à l’écran. Sans trancher en faveur de la victime ou de l’agresseur, Yvan Attal laisse le spectateur, emporté dans le mécanisme de la machine judiciaire, se forger son opinion. Il rappelle avec brio que les «choses humaines» sont subjectives et complexes. Porté par un jeu d’acteurs éblouissant, ce drame laisse une empreinte émotionnelle intense.

«Les Choses humaines», de Yvan Attal (2h18).

«LA MÉTHODE WILLIAMS», DE REINALDO MARCUS GREEN

L’acteur Will Smith est de retour sur grand écran avec «La méthode Williams», biopic dans lequel il interprète avec brio Richard Williams, le père et entraineur de tennis des championnes Vénus et Serena, la dernière d'une fratrie de cinq. Réalisé par Reinaldo Marcus Green, le film revient sur la fabuleuse ascension de ces deux championnes, et plus particulièrement de Vénus. On les suit depuis leurs premières leçons dans un quartier pauvre de Compton (Californie), donnés par leur père alors qu’il n’avait aucune expérience dans le sport, jusqu’à leurs premiers tournois officiels, qu’elles disputent en étant sous la houlette de l’entraîneur Rick Macci. Fort, touchant, et parfois très drôle, «La méthode Williams» montre tous les efforts déployés par Richard Williams, qui avant même la naissance de Vénus et Serena, avait déjà élaboré un plan d’action de 78 pages. Il rend hommage à un homme aimant, protecteur, doté d’une volonté inébranlable, qui est parvenu à braver le déterminisme social pour hisser ses filles au sommet.

«La méthode Williams», de Reinaldo Marcus Green (2h24).

«SOS FANTÔMES : L’HÉRITAGE», DE JASON REITMAN

Les chasseurs de fantômes sont de retour dans les salles obscures. Suite directe du deuxième volet de la saga culte, sorti en 1989, «S.O.S. Fantômes : L’Héritage» suit les aventures d’une mère célibataire, Callie (Carrie Coon), et de ses deux enfants, Phoebe et Trevor. Contrainte de quitter son logement en raison de problèmes financiers, la famille part s’installer à Summerville. Là-bas, tous les trois emménagent dans la vieille maison de leur aïeul décédée, qui n’est autre que le docteur Egon Spengler, membre de l'équipe originelle des Ghostbusters.

Campés par Finn Wolfhard (Stranger Things) et McKenna Grace (Captain Marvel), les deux adolescents vont alors rapidement découvrir les anciennes activités de leur grand-père, et ainsi terminer sa mission inachevée : capturer les ectoplasmes qui peuplent la ville. Réalisé par Jason Reitman, fils de Ivan Reitman, qui a signé les deux premiers films, ce nouvel opus, riche en scènes d’actions, est une suite solide qui séduira toutes les générations.

«S.O.S. Fantômes : L’Héritage», de Jason Reitman (2h04).