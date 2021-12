Après une nouvelle année record en termes de ventes en France, le marché du manga se porte à merveille. Et les éditeurs gardent le sourire pour offrir toujours plus de nouveautés. Voici les mangas les plus attendus de 2022.

Cette sélection se base sur le calendrier 2022 des éditeurs et ne tient pas compte des éventuels reports.

Janvier

Darling in the franxx (5 janvier)

© by YABUKI Kentarô / Shûeisha

L'excellente série animée Darling in The FranXX que certains ont peut-être déjà découvert sur Crunchyroll a connu une adaption manga de très bonne qualité au Japon. Delcourt-Tonkam se charge donc de la traduction de ce manga où l'humanité doit combattre d'étranges créatures à l'aide de robots géants, les FranXX. On pense inévitablement à Evangelion, Macross, Code Geass et Gundam, mais ce nouveau manga hérite du peps et de l'originalité de la série originale.

Leviathan (6 janvier)

Initialement prévu en 2021, il faudra patienter encore un peu pour découvrir Leviathan, une nouvelle création originale de l'éditeur Ki-oon. Un titre qui devra être suivi de près par tous les amateurs d'Akira, d'Alien et de Blame!, puisque son auteur Shiro Kuroi entend proposer un récit ambitieux. A la lecture de ce premier tome que nous avons pu lire en avant-première, son travail est déjà impressionnant et nous plonge dans un huis-clos au cœur d'un vaisseau spatial qui recèle de sombres secrets.

Ki-oon, tome 1 prévu le 6 janvier.

Oshi no Ko (13 janvier)

Alors qu'il publie toujours l'excellent Dans l'ombre de Creamy, portant sur la thématique du showbiz et de son univers impitoyable, Kurokawa poursuit sur cette lancée avec Oshi no Ko. Un titre que nous avons pu lire en avant-première et qui ne déçoit pas. Ne vous fiez donc pas à sa couverture qui laisse croire à une enième Magical Girl, car Oshi no Ko nous plonge au cœur d'une enquête criminelle avec une touche surnaturelle pour dénoncer les travers du star système. Nous n'en dévoileront pas plus ici, mais sachez qu'il s'agit-là d'une excellente surprise pour commencer l'année.

Blue world (19 janvier)

[ANNONCE]





Replongez dans l’ère du jurassique avec "Blue World" la suite inédite de "Blue Hole" de Yukinobu Hoshino.





Dès le 19 janvier 2022. Série en 3 tomes. Tome 2 prévu en avril. Prix unitaire : 20€.



https://t.co/wuXyuAAYjM#pikagraphic #blueworld #manga #SF pic.twitter.com/wTh1K35RDD — Pika Edition (@pikaedition) November 30, 2021

En 2021, Pika a réédité le trépidant récit de science-fiction Blue Hole (en deux tomes). 2022 marquera l'arrivée de sa suite : Blue World. Encore inédite en France, celle-ci nous invite à la découverte d'un «trou bleu» qui permet de se rendre physiquement dans le passé à l'ère des dinosaures. Une aubaine pour plusieurs pays qui décident de visiter le jurassique pour y puiser de précieuses ressources naturelles dans une terre encore vierge. Se basant sur des théories scientifique avérées, Yukinobu Hoshino livre un nouveau récit plausible et précis teinté d'une expérience survivaliste.

V2 panzer (21 janvier)

V2 PANZER © LEIJI MATSUMOTO 1994 ALL RIGHTS RESERVED

Non, vous n'avez pas encore tout lu de Leiji Matsumoto. Le papa d'Albator et de Galaxy Express 999 sera de retour en janvier avec V2 Panzer paru initalement en 1987 au Japon. Dans ce titre, Leiji Matsumoto nous emmène dans un monde à la Mad Max, où une jeune femme intrépide, Savior Serazad, nous entraîne dans une course de moto mortelle. Un road trip prévu en un seul tome et qui devrait ravir les fans du maître grâce à une belle édition.

Team phoenix (21 janvier)

L'Univers vit sous la férule de l'Union Robotique, un gouvernement totalitaire dirigé par le terrible Atlas. Une résistance se forme bientôt pour lui tenir tête : la team Phœnix !





Team Phœnix de Kenny Ruiz (d'après l'œuvre d'Osamu Tezuka)



Série en cours



21 janvier 2022 pic.twitter.com/jZz7VziiJl — Vega-Dupuis (@vegadupuis) November 8, 2021

Grosse annonce chez Vega-Dupuis qui prévoit de rendre hommage à Osamu Tezuka par le biais d'une œuvre originale. Team Phoenix n'est pas dessiné par un Japonais, mais par l'auteur espagnol Kenny Ruiz dont le trait fait des merveilles. L'histoire s'intéresse à une guerre qui opposa l'humanité face aux robots. Après le triomphe des machines, les humains jugés obsolètes sont froidement condamnés à mort, tandis que ceux jugés encore utiles héritent d'un permis de vivre. Afin de combattre le joug des robots, l'humanité voit un groupe de héros se former. Promis comme flamboyant, Team Phoenix devrait se faire remarquer en ce début d'année avec un peu de sang frais dans le monde très codifié du manga.

De nous il ne restera que des cendres (21 janvier)

© Akira Kasugai

Récit glaçant et violent, «De nous il ne restera que des cendres» rejoint la collection Big Kana (seinen) de l'éditeur. Akira Kasugai, son auteur, dépeint une histoire particulièrement sombre où un assassin dénommé Yû est prêt à tout pour découvrir l'homme qui a décimé sa famille. Une volonté de vengeance qui le pousse à commettre des meurtres de sang froid, y compris en se faisant passer pour une femme. Quatre tomes sont prévus autour de ce thriller.

From the children country (26 janvier)

C'est un récit haletant en deux tomes (le 1er le 26 janvier et le second le 27 avril) que proposera Meian en ce début d'année. From The Children Country n'est pas sans rappeler à sa manière L'Ecole Emportée du célèbre Kazuo Umezu. Le récit de Naoto Akiyama nous transpose dans un monde où un séisme change à jamais la face du monde puisque seul les enfants ont survécu, tandis que les adultes se sont transformés en monstres. Une histoire de survie qui confrontera notamment des adolescents à la dure réalité.

Wonder 3 (28 janvier)

Mina-san konnichiwa! Shin’Ichi, son grand frère et les Wonder Three pourront-ils changer le destin funeste de la Terre? Découvrez-le dans cette aventure par Tezuka en 3 tomes, dispo en préco dans le PSF avec 6 exlibris : https://t.co/oJSOkNRh6T#tezuka #tezukaosamu #dieudumanga pic.twitter.com/V5kmD1pJfe — isan manga (@isanmanga) December 2, 2021

Pas une année sans l'édition d'œuvres de l'inépuisable Osamu Tezuka. Wonder 3 (prononcé Wonder Three) sera à retrouver dans une édition de luxe chez Isan Manga, qui prévoit de publier ce récit en trois tomes. Si une offre réunissant les trois volumes avec 6 exlibris est prévue pour juin, le 1er tome est lui prévu pour le 28 janvier chez l'éditeur. Avec cette œuvre de science-fiction, le père d'Astro Boy met en scène trois extraterrestres venus sur Terre pour évaluer les hommes dont le comportement cause du tort à la nature. Mais leur sévère mission se verra attendrie par un jeune garçon porteur d'espoir.

Février

Four knights of the Apocalypse (16 février)

© Nakaba Suzuki/Kodansha Ltd.

C'est sans doute le shônen qui devrait le plus faire parler de lui en février. Et pour cause, l'auteur de Seven Deadly Sins dévoile son nouveau manga centré autour des quatre cavaliers de l'apocalypse décrits dans le Nouveau Testament. Gardant son titre anglais pour la France, «Four Knights of the Apocalypse» s'éloigne également des écrits originaux pour le rapprocher du mythe arturien en s'intéressant au jeune Percival, attaqué et laissé pour mort par un chevalier de Camelot le jour de ses 16 ans. Nakaba Suzuki reprend sa plume pour à nouveau revisiter un monde médiéval-fantastique peuplé de quêtes et de légendes. Il est à noté que Pika publiera les deux premiers tomes le 16 février.

BEM (9 février)

Série animée produite en 1968 au Japon, BEM est encore méconnue en France mais jouit d'une bonne popularité au Japon où elle a déjà fait l'objet de plusieurs adaptations en manga. Pour février prochain, Panini Manga éditera une version en trois tomes autour de ce récit qui nous transpose dans la ville de Libra-city, où une unité d'hommes-fantômes est chargée d'éradiquer démons et esprits qui viendraient à tourmenter les humains. Range Murarata (Last Exile, Blue Submarine n°6...) est ici au scénario et Mosae Nohara au dessin.

Le Livre des Sorcières (16 février)

Majo Wo Mamoru © 2020 Maki Ebishi/Asahi Shimbun Publications Inc.

La magie sera au cœur des sorties Glénat en ce début d'année. En février, paraîtra le très intriguant Le Livre des Sorcières, dont les deux premiers tomes arriveront ensemble en librairies. La mangaka Maki Ebishi revisite ici l'histoire vraie de Jean Wier, médecin ayant réellement existé entre 1515 et 1588, et qui fut un farouche opposant à la chasse aux sorcières ordonnée durant le Moyen-Âge. Tout le bestiaire fantastique et les croyances de cet âge sombre seront abordés dans ce manga, autour de ce personnage qui s'intéressa à la psychiatrie bien avant le siècle des Lumières.

Mars

Frieren (3 mars)

"Frieren" : le renouveau de l’heroic fantasy arrive chez Ki-oon !!



Primé de nombreuses fois au Japon pour la beauté de son trait et la justesse de ses personnages, #frieren offre univers à la fois touchant, poétique et enthousiasmant.



- > Plus d'infos : https://t.co/9PvebtOx4A pic.twitter.com/kY2WR0MwDh — Ki-oon éditions (@ki_oon_Editions) December 10, 2021

Les fans d'heroic fantasy devraient jeter un œil curieux aux deux premiers tomes de Frieren, qui sortiront en même temps le 3 mars prochain. Ki-oon mise gros sur cette œuvre magnifiquement dessinée par Tsukasa Abe, à tel point qu'une édition collector sera même éditée pour l'occasion. Cette aventure nous plongera dans un groupe d'aventurier et plus spécialement dans la peau de Frieren, une elfe immortelle qui va s'intéresser à la vie fragile des humains qu'elle côtoie.

Avril

Sakamoto Days (6 avril)

Tirée du célèbre Weekly Shônen Jump (One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer...), Sakamoto Days devrait se faire remarquer dans les librairies lors de sa sortie prévue le 6 avril chez Glénat Manga. Le titre de Yuto Suzuki nous embarque dans une histoire de mafieux repenti rattrapé par son passé criminel. Considéré comme l'un des meilleurs assassins en son temps, Taro Sakamoto s'était en effet rangé après un mariage heureux et sa nouvelle vie d'épicier sans histoire. C'était sans compter sur l'opiniâtreté d'un jeune assassin qui souhaite se tailler une réputation en choisisant de s'en prendre à lui. Grosse sortie en vue chez Glénat qui mise sur cette série délirante et éditera les deux premiers tomes lors de son lancement.

We must never fall in love (20 avril)

[ANNONCE]





Une adorable cohabitation…





Le 20 avril, découvrez "We Must Never Fall in Love!" T01. Pika Shôjo, sous-collection Cherry Blush. 1 tome tous les 2 mois. Disponible en versions papier et numérique. Série en 9 tomes.



https://t.co/gZnI3vlLm9#shojo #manga pic.twitter.com/LAxoQpD7G6 — Pika Edition (@pikaedition) December 15, 2021

Côté Shôjô, encore peu d'annonces ont été faîtes en vue de 2022. Mais Pika annonce déjà We Must Never Fall in Love. Un récit qui accentue son propos autour du remariage, de la famille recomposée et de l'adolescence en mettant un scène deux lycéens qui devront cohabiter ensemble, en découvrant que leurs parents respectifs divorcés ont choisi de vivre sous le même toit. Pika promet une série complète en neuf tomes.

Hozuki le Stoïque (courant avril)

C'est une nouvelle série saluée pour sa qualité et honorée par 31 tomes parus au Japon entre 2011 et 2020 qui arrivera en avril chez NoeveGrafX. Réalisé par Natsumi Eguchi, ce manga nous plonge dans le quotidien des démons du monde des Enfers, dont la vie s'avère moins maudite qu'on ne pourrait l'imaginer. Une bonne pioche pour l'éditeur, alors que sa version animée est disponible sur ADN et Crunchyroll.

Mai

Fool night (4 mai)

© Kasumi Yasuda/Shogakukan

En mai, Glénat donnera le coup d'envoi à un titre étrange et prometteur : Fool Night. Un récit de SF qui imagine un monde plongé dans une nuit éternelle et où la végétation a fini par disparaître en raison de l'absence de soleil. Une solution est alors née pour préserver l'équilibre écologique en transformant certains humains... en plantes. Une curiosité réalisée par Kasumi Yasuda.

Evangelion Perfect Edition (18 mai)

Après de nombreux échanges, nous sommes heureux de pouvoir enfin vous annoncer la date de sortie de Neon Genesis Evangelion Perfect Edition !





Rendez-vous le 18 mai 2022 en librairie !





Merci à tous pour votre patience, l'attente est bientôt terminée ! pic.twitter.com/TtMsVc1tff — Glénat Manga (@Glenat_Manga) December 10, 2021

Attendu dans un premier temps pour l'été 2021, l'édition Perfect de Neon Genesis Evangelion arrivera finalement en mai prochain. Une attente qui devrait largement être récompensée, on l'espère, puisque Glénat prévoit d'offrir une version grand format aux aventures métaphysiques de Shinji et des Eva. Gageons que les sept tomes qui composeront cette nouvelle édition augmentée sortiront à intervalles réguliers.

été 2022

Saint Seiya - Kana Classics (courant été)

Après avoir redonné vie au captiaine Albator dans une bd hommage, Jérôme Alquié poursuit sur sa lancée en revisitant le mythe Saint Seiya dans la collection Kana Classics. L'auteur livrera une histoire inédite inspirée de l'œuvre de Masami Kurumada.

Un premier tome est prévu pour être édité dans le courant de l'été prochain, pour un total de cinq tomes (un pour chaque chevalier de bronze). Quelques planches déjà montrées par cet auteur français démontrent déjà l'ambition de livrer des ouvrages qui devraient réveiller le cosmos des fans.

Phénix (1er semestre 2022)

Promis depuis 2019 par Delcourt-Tonkam, il faudra encore se montrer patient pour mettre la main sur l'édition Prestige de Phénix - L'oiseau de feu. Et 2022 pourrait enfin être la bonne année pour découvrir ce chef d'œuvre d'Osamu Tezuka, dont la première édition française parue en 2004 est revendue à prix d'or en occasion. Cette fresque nous emmène à travers les siècles pour explorer le futur possible de l'humanité et nous interroge sur la place de l'homme. Phénix mérite amplement ce retour en librairies et on l'attend avec impatience. D'autant que l'éditeur devrait pouvoir proposer des contenus spécifiques à cette édition. Quatre tomes seraient prévus pour proposer l'intégralité de ce récit initialement produit entre 1968 et 1988 par le maître. Réponse attendue pour le 1er semestre de l'année, selon les dernières annonces de Delcourt-Tonkam.

Octobre 2022

Bibliomania (fêtes d'Halloween 2022)

Prévu pour une publication autour de «Halloween 2022», Bibliomania devrait constituer une pièce de choix l'an prochain chez Mangetsu. L'éditeur, qui poursuivra notamment la publication des œuvres de Junji Ito, s'intéressera à un récit mêlant horreur et anticipation, sur un scénario «inspiré» d'Alice au Pays des Merveilles. Plus sombre, ce récit sera publié en un seul tome et devrait profiter d'une publication grand format et en sens de lecture occidental, la version japonaise étant publiée ainsi.