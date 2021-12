Cinéma : les 5 films les plus inquiétants de Guillermo del Toro

Le nouveau film de Guillermo del Toro, «Nightmare Alley», avec Bradley Cooper et Cate Blanchett, sortira au cinéma le 19 janvier prochain. En attendant de pouvoir découvrir ce thriller à l’ambiance noire, captivant et magnifiquement tourné, voici les 5 films les plus inquiétants réalisés par le cinéaste mexicain.

«Cronos» (1993)

Premier long-métrage du cinéaste, «Cronos» suit les mésaventures d’un antiquaire, Jesus Gris, qui, de manière fortuite, trouve à l’intérieur d’une statue un boitier en or en forme de scarabée, qui a appartenu à un alchimiste ayant vécu au XVIe siècle. Et Jesus Gris ne tarde pas à découvrir que ce précieux objet est magique. Petit à petit, ses rides disparaissent, ses cheveux poussent, et il devient plus fort. Et pour cause. Son mécanisme permet de donner la vie éternelle, mais développe aussi une addiction au sang.

«Mimic» (1997)

Quatre ans plus tard, Guillermo del Toro signe «Mimic». Ce film d’horreur, dont l’action se situe à Manhattan, met en scène une épidémie. Des milliers d’enfants succombent à une maladie transmise par des cafards. Pour éradiquer l’espèce, le Docteur Susan Tyler met au point des «Judas», des insectes génétiquement modifiés capables de les combattre. Enfin, c’est ce qu’il croyait. Car quelques années après, il se rend compte que les créatures ont non seulement survécu, mais qu’en plus, elles peuvent prendre une apparence humaine.

«L’ÉCHINE DU DIABLE» (2001)

«L’Echine du diable» (2001) se déroule pendant la guerre civile d’Espagne. Le film raconte l’histoire d’un jeune garçon prénommé Carlos. Après avoir perdu son père, il intègre Santa Lucia, un orphelinat hostile niché dans la campagne. Une nuit, ses camarades le mettent au défi de traverser la cour et de se rendre dans la cuisine. Lors de cette virée nocturne, l’adolescent de douze ans, intrigué par d’inquiétants soupirs, découvre que le fantôme d’un enfant mutilé hante le sous-sol de l’établissement.

«Hellboy» (2004)

Autre film emblématique du maître de l'horreur et du fantastique : «Hellboy», adaptation de la série de comic-books créée par Mike Mignola en 1994. Hellboy (Ron Perlman) est le nom d’un démon avec une main droite de pierre qui débarque sur Terre à l’issue d’une cérémonie organisée par des nazis. A son arrivée, il est pris en charge par le docteur Broom et élevé pour combattre les forces du Mal. Le célèbre monstre rouge va œuvrer au côté de Liz Sherman (Selma Blair) et de Abe Sapien (Doug Jones). Ici, on flirte plus du côté du film d'action que de l'horreur.

«Le Labyrinthe de Pan» (2006)

Le cinéaste a également réalisé «Le Labyrinthe de Pan», un film fantastique qui a remporté trois Oscars, et encore une fois sur fond de guerre civile espagnole. Non loin de sa maison familiale, une jeune fille tombe sur un mystérieux labyrinthe, gardé par Pan, une créature maléfique qui lui révèle sa véritable identité et va la soumettre à trois dangereuses épreuves. Pendant ce temps, sa mère, qui attend un enfant, lutte contre la maladie, et son beau-père, le capitaine Vidal, tente de traquer les derniers combattants républicains.