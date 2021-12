Noël 2021 : 5 expositions à visiter avec ses enfants

Les vacances de Noël sont propices aux sorties en famille. Pour occuper tous les membres de la tribu, les idées de sorties jeunesses sont nombreuses en cette fin d’année. Voici cinq expositions à Paris pour apprendre en s’amusant.

Il y en a pour tous les goûts. Gastronomie, sciences, histoire, cinéma, sport sont autant de sujets abordés dans ces expositions ludiques et créatives.

Les Playmobil sont de retour aux Invalides

En cette fin d’année, les célèbres figurines Playmobil investissent les Invalides avec une exposition originale pour retracer la vie de Napoléon. En douze scènes interprétées par les petits personnages, l’exposition revient sur les épisodes marquants de la vie de l’empereur.

De sa formation à l’école militaire de Brienne jusqu’à son exil sur la fameuse île de Sainte-Hélène, en passant par son sacre en 1804, les moments clefs de son règne défilent. Petits et grands seront conquis par ces reconstitutions historiques ludiques et instructives, qui résonnent avec les collections du musée. Pour poursuivre l’aventure, les Invalides invitent d’ailleurs le public à une chasse aux Playmobil dans les allées de l’Institution.

« Playmobil aux Invalides : en avant Napoléon », du 18 décembre au 9 janvier, Les Invalides, Paris (7e).

Une exposition appétissante

La Cité des Sciences et de l’Industrie a récemment lancé une exposition qui titille les papilles. Intitulée «Banquet», elle met à l’honneur la gastronomie à travers la collaboration de Thierry Marx et de scientifiques.

Dans un espace moitié cuisine, moitié laboratoire, les visiteurs partent à la découverte des gestes et techniques utilisées par les grands chefs et les mariages de saveurs inédits. Se déployant sur 720 mètres carrés, elle propose également un rendez-vous mêlant vidéos, mapping, sons et odeurs, sans oublier de présenter les plats emblématiques à travers les époques et les cultures. D'ailleurs, le repas gastronomique des Français a été classé en 2010 au patrimoine mondial de l'Unesco.

«Banquet», jusqu’au 7 août 2022, la Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris (19e).

3, 2, 1... Action au musée d’Orsay

Autour de l'exposition «Enfin le cinéma», proposée jusqu'au 16 janvier, le musée d'Orsay organise une série d'ateliers et de visites dédiés au jeune public. L'objectif : découvrir les œuvres et les idées qui ont permis l’invention et le développement du cinéma.

Une histoire du 7e art racontée au fil du 19e siècle puisqu’il faudra attendre 1895 pour que les frères Lumières proposent la première projection publique d’images animées. Ces visites en famille sont suivies d'ateliers ludiques. L'occasion de découvrir un peu plus l’univers du cinéma, activité figurant à la 4e place du classement 2020 des loisirs préférés des Français, derrière la télé en tête, suivie de l’ordinateur et des sorties entre amis, selon le sondage OpinionWay pour Sofinco.

« Silence, on tourne ! », plusieurs visites possibles en décembre et janvier, au musée d’Orsay, Paris (7e).

Bruce Lee au quai Branly

Voilà une exposition qui va plaire aux fans d’arts martiaux ! Avec «Ultime combat», le musée du Quai Branly nous propose une plongée au cœur des techniques de combat d’Asie, réputés dans le monde entier. Leur histoire est retracée à travers plus de 300 œuvres anciennes mais aussi contemporaines afin de s’immerger dans cette culture ancestrale.

Les légendes et les techniques y sont passées à la loupe, s’appuyant sur ses illustres pratiquants à l’image des célèbres moines Shaolin chinois et les incontournables samouraïs japonais. Le musée fait évidemment référence aux films dédiés à cet art avec un personnage culte : Bruce Lee.

« Ultime combat Arts martiaux d’Asie », jusqu’au dimanche 16 janvier 2022, au musée du Quai Branly, Paris (7e).

Une exploration hors-norme

Déjà proposée lors des vacances de la Toussaint, la Grande Galerie de l’Évolution poursuit son exposition «L’Odyssée sensorielle». C’est un voyage en 4D, avec un tournage en 8K en pleine nature qui attend les visiteurs. Les sens comme l’odorat, l’ouïe et le goût seront requis pour explorer des paysages tropicaux, forestiers, savaniens, coralliens, de l’Équateur au Grand Nord. Au programme, une immersion dans huit milieux différents avec la découverte de nombreux écosystèmes.

« L’Odyssée sensorielle », jusqu’au 4 juillet 2022, la Grande Galerie de l’Évolution, Jardin des plantes, Paris (5e).