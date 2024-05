Nuit européenne des musées 2024 : 5 rendez-vous à ne pas manquer à Paris

Rendez-vous annuel culturel et festif, la Nuit européenne des musées est de retour pour une 20e édition, ce samedi 18 mai. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes à Paris, mais aussi dans toute la France. Que vous soyez seul(e), entre amis ou en famille, voici 5 étapes pour passer une soirée mémorable dans la capitale.

«La course de lenteur», au musée du Louvre : 18h30

Pour bien commencer la soirée, direction le Musée du Louvre. Dès 18h30, vous serez sur la ligne de départ pour prendre part à «La course de lenteur». Cette activité vous permettra d’observer les œuvres dans une atmosphère particulière et unique, mais attention, il faudra être toujours mouvement, en sachant que le vainqueur sera…le dernier arrivé. Vous aurez donc le temps d’admirer les collections comme il se doit. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, la réservation est fortement recommandée.

©MIGUEL MEDINA / AFP

«Course de lenteur», 18h30, Galerie Chasse de Maximilien, Salle 507, Richelieu 1, Musée du Louvre (Paris 1er).

«Le Livre de ma mère» par Patrick Timsit, au Mémorial de la Shoah : 21h

Ensuite, montez dans la ligne 7 et descendez à Pont Marie. Dans le cadre de cet événement, organisé par le ministère de la Culture, Patrick Timsit sera présent au Mémorial de la Shoah pour interpréter «Le Livre de ma mère», d’Albert Cohen, un récit publié en 1954 et pour lequel le comédien nourri une passion. Une œuvre qui, ainsi qu’il le dit, s’adresse directement à nous, les «fils des mères encore vivantes». Patrick Timsit sera accompagné de Nicolas Errera, compositeur de la musique originale, de Stéfane Goldman à la guitare, et de la violoncelliste Sarah Jacob.

©G Vidal

Interprétation «Le Livre de ma mère» d’Albert Cohen par Patrick Timsit, 21h, entrée libre sans réservation, parvis du Mémorial de la Shoah (Paris 4e).

James Cameron à La cinémathèque française : de 18h à minuit

Autre option : passer la soirée avec James Cameron à la Cinémathèque française. Les fans de la saga «Avatar» et du film culte «Titanic» pourront non seulement découvrir gratuitement l’exposition consacrée ce génie du cinéma, mais aussi assister à une démonstration de maquillage avec les étudiants de l'ITM – L'École du maquillage (de 19h à 22h), à un cinéquiz (de 20h à 22h), ou encore repartir avec une photo-souvenir dans la peau de Terminator. Ce n’est pas tout. Vous pourrez embarquer dans l'univers fantasmagorique de Georges Méliès.

©James Cameron/Cinémathèque Française

Soirée James Cameron, réservation en ligne obligatoire, de 18h à minuit, La Cinémathèque française (Paris 12e).

«Le monde comme il va», à la Bourse de Commerce : de 19h à minuit

Ce samedi soir, vous pouvez aussi filer à la Bourse du Commerce-Collection Pinault. Sous la grandiose coupole culminant quarante mètres plus haut, les amateurs d’art contemporain pourront ainsi découvrir l’exposition «Le monde comme il va», en référence à un conte philosophique de Voltaire. Elle réunit des œuvres réalisées principalement entre les années 1980 et aujourd’hui, dont celles de Maurizio Cattelan, Damien Hirst, Jeff Koons, Franz West, Peter Doig ou encore Marlene Dumas, qui s’improvisent tantôt prophètes, visionnaires, philosophes et poètes.

©Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier. Photo : Florent Michel / 11h45 / Pinault Collection

«Le monde comme il va», de 19h à minuit, Bourse de Commerce-Collection Pinault (Paris 1er).

«Le Corps en mouvement», au Petit Palais : de 18h à 23h

S’il vous reste encore de l’énergie, et que vous avez récemment visité la Bourse du commerce, on peut vous proposer à la place une séance de sport au Petit Palais. Jusqu’à 23h, petits et grands pourront découvrir la nouvelle exposition «Le Corps en mouvement», mise en place à l’occasion des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Puis, place à la pratique. Guidés par une coach, les visiteurs pourront se reconnecter en douceur avec leur corps grâce à une séance de gymnastique organisée dans le jardin du Petit Palais.

©Paris Musées / Petit Palais

«Le Corps en mouvement» et séance de gymnastique douce, de 18h à 23h, Petit Palais (Paris 8e).