Carlos Marin, chanteur d'Il Divo, est mort

Carlos Marin, célèbre chanteur du groupe Il Divo, est mort à l'âge de 53 ans ce dimanche 19 décembre à Manchester (Angleterre).

Son état de santé s'était dégradé ces derniers jours, au point de nécessiter une hospitalisation en service de soins intensifs au Manchester Royal Hospital. Une situation qui avait poussé le groupe à procéder à l'annulation de plusieurs de ses dates de concert.

«C'est avec le cœur lourd que nous vous informons que notre ami et partenaire, Carlos Marin, est décédé. Il manquera à ses amis, sa famille et ses fans. Il n'y aura jamais d'autres voix ou esprit comme Carlos», indique un message posté sur le compte twitter du quatuor.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6

— Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021