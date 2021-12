Robin le Mesurier, guitariste de Johnny durant 23 ans est mort

Il a partagé la scène avec Johnny pendant près d’un quart de siècle. Le guitariste britannique Robin Le Mesurier est décédé à l’âge de 68 ans, d’un cancer.

Une triste nouvelle partagée sur les réseaux par le batteur Geoff Dugmore et l’harmoniciste Greg Zlap, ayant eux aussi évolué au côté du Taulier, auquel s’est également joint le fils de John Lennon, Julian, rapporte le Parisien qui l’avait pourtant interviewé fin novembre à Los Angeles. Fidèle acolyte et guitariste de Johnny, depuis 1994 et l’album «Rough Town», les deux hommes ont travaillé ensemble jusqu’en 2017, nouant une amitié quasi fraternelle.

Un lien profond et indéfectible né dès « leur première rencontre », rapportait-il y a peu le guitariste au quotidien. Une relation qui n’aura connu aucune mésentente poursuivait-il. «En 23 ans de collaboration, nous n’avons jamais eu un seul désaccord. C’était un homme et un ami extraordinaire ». Deux inséparables qui ont enchaîné les tournées ensemble, faisant de Robin Le Mesurier, l'artiste qui a le plus joué avec Johnny.

Un guitariste plébiscité par Rod Stewart

Né à Londres en 1953, Robin Le Menuisier avait quitté l’école à 16 ans pour se consacrer à la musique. Artiste fidèle plébiscité par les meilleurs, Robin le Mesurier a également accompagné Rod Stewart de 1980 à 1986, participant à quatre de ses albums comme à ses tournées. Il luttait ces derniers temps contre un cancer, qu’il n’avait pas rendu public.

Sa disparition a bouleversé ses amis. Alors que Rod Stewart a salué une «âme rock'N'roll», Julian Lennon a expliqué sur Instagram avoir « le cœur brisé ». L’harmoniciste Greg Zlap préfère se souvenir de son ami sur scène évoquant un guitariste « born to be wild ( né pour être sauvage). «Je me souviendrai toujours de toi comme ça mon ami Robin » a partagé ce dernier.

Un artiste également salué par de nombreux anonymes sur Twitter. « Le Rock'n'roll perd l'un de ses meilleurs guitaristes », «Quelle tristesse, tu nous as tant donné », « Encore un talent qui disparaît », « Le talent et le charisme de ce grand musicien resteront des souvenirs impérissables » pouvait-on lire entre autres hommages, sur le réseau à l’oiseau bleu.