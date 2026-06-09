Football : un ex-défenseur burkinabé décède à 27 ans des suites d’un cancer du genou

Ben Aziz Zagré, ancien défenseur du Burkina Faso, est décédé à l’âge de 27 ans des suites d’un cancer du genou, a révélé la Fédération de football de son pays.

Le football burkinabé est en deuil. International burkinabé à une reprise, Ben Aziz Zagré est mort à 27 ans des suites d’un cancer du genou. Alors qu’il évoluait au Shinnik Yaroslavl (2e division russe), il avait pris sa retraite l’été dernier et luttait contre la maladie.

Det er med stor sorg, at vi er blevet gjort bekendt med, at vores tidligere forsvarsspiller Ben Aziz Zagre i en alder af blot 27 år ikke er iblandt os længere.



Ben kom til EfB i 2018, hvor han nåede at spille fem førsteholdskampe.



Æret være Ben Aziz Zagre's minde. pic.twitter.com/06zrt6p4PS — Esbjerg fB (@EsbjergfB) June 9, 2026

«C’est avec une profonde consternation que la Fédération burkinabè de football a appris le décès de l’international burkinabè, Ben Aziz Zagré, à l’âge de 27 ans des suites d’une maladie, a posté la fédération dans un communiqué. Le Burkina Faso perd un jeune talent arraché à l’affection des siens à la fleur de l’âge. Ben Aziz Zagré a dignement porté les couleurs nationales, depuis les sélections de jeunes jusqu’à l’équipe nationale A, faisant preuve d’engagement, de patriotisme et d’un amour profond pour le maillot des Étalons. Par son dévouement et son parcours exemplaire, il a contribué au rayonnement du football burkinabè et laissé le souvenir d’un joueur respecté, apprécié de ses coéquipiers, de ses encadrants et des supporters.»

Ancien défenseur central, Ben Aziz Zagré avait porté les couleurs d’Esbjerg (Danemark), Kaysar (Kazakhstan) ainsi que la réserve de Guimaraes (Portugal). Il avait rejoint le Shinnik Yaroslavl en février 2024.

Le footballeur, qui avait connu son unique sélection avec les Etalons du Burkina Faso lors d’un match amical face à l’Égypte au Caire (défaite 2-0), avait été opéré en avril 2025 pour l’ablation d’une tumeur à son genou.