« L’appel à la petitesse » du pape François à la messe de Noël

Vendredi soir à minuit, le pape François a tenu son homélie annuelle dans la Basilique Saint-Pierre de Rome, au Vatican. Pour les fidèles présents et ceux partout à travers le monde, le souverain pontife a lancé un appel à l’humilité et à la fraternité.

Une «Église pauvre et fraternelle» : c’est ce qu’a souhaité le monarque du Vatican à l’aube de cette nouvelle année, en alliant au dénuement le vivre-ensemble et la solidarité. Le Pape a ainsi à nouveau mis en garde contre «l’indifférence» face à la pauvreté, rappelant la proximité originelle du Christ avec les plus désargentés : «Jésus, à sa naissance, est entouré de petits, de pauvres, près des oubliés des périphéries, là où la dignité humaine est mise à l’épreuve», a-t-il ainsi rappelé pendant son oratoire.

«Laissons derrière nous les regrets de cette grandeur que nous n’avons pas. Renonçons aux plaintes (…) et à l’avidité qui nous laisse insatisfaits» a abondé le chef de l’Église catholique, regrettant les velléités d’opulence et de reconnaissance, et souhaitant davantage de « tendresse et de petitesse intérieures».

Une célébration face à 2000 personnes

Pour cette deuxième messe de la naissance du Christ organisée en temps d’épidémie, les règles sanitaires ont différé de celles observées l’année dernière – où seules 200 personnes – avaient été admises. Rassemblées dans le strict respect des règles de distanciation sociale, les quelques deux mille personnes présentes ont également reçu pour consigne de conserver le masque tout au long de la cérémonie.