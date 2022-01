L'acteur Sidney Poitier, première star noire d'Hollywood, est mort à 94 ans

Sidney Poitier est mort à l’âge de 94 ans, ce vendredi 7 janvier. Militant des droits civiques outre-Atlantique, l’acteur américain et bahaméen était devenu le premier acteur noir à obtenir l’Oscar du meilleur acteur en 1963, pour son rôle dans «Le Lys des champs».

Né en 1927 à Miami, Sidney Poitier était le plus jeune d’une famille de sept enfants qui a grandi aux Bahamas. Il s’installe à Miami à l’âge de 15 ans, chez un de ses frères, avant de déménager à New York un an plus tard. Il fait ses débuts à Broadway en 1946 dans la pièce de théâtre Lysistrata. Il est remarqué pour la première fois au cinéma dans le film Graine de violence, sorti 1955, où il joue le rôle d’un élève d’un lycée professionnel faisant face à la pauvreté et à l’exclusion.

C’est en 1958 qu’il obtient sa première nomination aux Oscars pour son rôle dans La Chaîne. Avant de se voir remettre la précieuse statuette cinq ans plus tard. Sa notoriété n’a eu de cesse de grandir grâce au succès des films Un raisin au soleil, Dans la chaleur de la nuit, Devine qui vient dîner ?, ou encore Les Anges aux poings serrés. Les militants de la cause noire se montreront toutefois critique à son encontre, lui reprochant d’accepter d’être le «nègre de service», le «fantasme des blancs».

Un autre type d'influence

Lassé par les controverses, Sidney Poitier donne un nouvel élan à sa carrière en 1972, en devenant réalisateur (ce qui ne l’empêche pas de jouer la comédie également). Son premier film est un western, Buck et son complice, dans lequel il partage la vedette avec Harry Belafonte. Au total, Sidney Poitier réalisera 7 films, poursuivant en parallèle sa carrière d’acteur.

Il se mettra en retrait du cinéma dans les années 1980 pour devenir ambassadeur à l’UNESCO. En 1998, il sortira toutefois de sa retraite pour une apparition remarquée dans le film Le Chacal, aux côtés de Richard Gere et Bruce Willis. Trois ans plus tard, il est récompensé d’un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. En 2009, le président Barack Obama lui remettra la médaille présidentielle de la Liberté, la plus grande récompense civile américaine.