Festival Coachella : Stromae, Mika, Madeon, L'Impératrice...Les Francophones à l'honneur cette année

Le festival Coachella a dévoilé sa programmation ce jeudi 15 janvier. Plus de 150 artistes participeront au plus grand festival nord-américain, qui se tient à Indio, dans le désert californien.

Parmi eux : quatre stars francophones sont annoncées aux côtés de Kanye West, dont la venue est désormais assurée. Alors que le festival a en effet confirmé la présence des têtes d’affiche Ye, Billie Eillish et Harry Styles, la superstar belge Stromae sera également de la fête.

Après sept années loin de la scène musicale, il sortira le 4 mars prochain son nouvel album «Multitude». Autre artiste francophone bien connu du grand public, l’auteur, compositeur et interprète libano-britannique Mika figure également parmi les artistes conviés.

125.000 festivaliers par jour attendus

Toujours côté francophone, deux artistes en provenance directe de l'Hexagone complètent l’affiche de cette édition 2022. Récemment nommé aux Victoires de la musique, qui se tiendront le 11 février prochain, le groupe de pop L’Impératrice se produira cette année à Indio. Habitué du festival, le DJ nantais Madeon y est, quant à lui, de retour pour la quatrième fois.

Phoebe Bridgers, Megan Thee Stallion, Rich Brian, Doja Cat et Karol G figurent également parmi les têtes d'affiche invitées à cette édition.

Annulé en 2020 et reporté à plusieurs reprises en 2021 pour n’avoir finalement jamais eu lieu, le festival Coachella doit se tenir sur deux week-ends, du 15 au 17 et du 22 au 24 avril prochains. Les organisateurs espèrent pouvoir la faire tourner à pleine capacité, en accueillant 125.000 festivaliers chaque jour, note l’AFP. Pour l’heure, et si les mesures sanitaires sont maintenues d'ici à avril, les festivaliers devront fournir la preuve d'une vaccination complète, ou un test négatif de moins de 72 heures.