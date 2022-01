Ronnie Spector, interprète de «Be My baby», est décédée

Incontournable pour son tube «Be my baby», titre phare du film «Dirty dancing», et leader du groupe les Ronettes, la chanteuse Ronnie Spector est décédée hier à l’âge de 78 ans, «après une brève bataille contre le cancer».

Une disparition annoncée par sa famille qui a salué «un ange bien aimé». «Ronnie a vécu sa vie avec une étincelle dans l'œil, une attitude pleine d'entrain, un sens de l'humour féroce et un sourire sur son visage» ont souligné ses proches.

Née le 10 août 1943 à New York, d'une mère afro-américaine et amérindienne et d'un père d'origine irlandaise, elle avait marqué les années 1960 avec son groupe les Ronettes.

Leader du groupe les Ronnettes

Un girl band que Ronnie Spector avait formé avec sa sœur Estelle Bennett et sa cousine Nedra Talley. Après des débuts à New York, les Ronettes signent en 1963 avec le légendaire producteur Phil Spector, qui deviendra cinq ans plus tard l'époux de Ronnie.

Seul groupe féminin à être parti en tournée avec les Beatles, dont elles assurent la première partie en 1966, les Ronettes figurent avec Les Supremes, parmi les groupes les plus populaires de l'époque. Elles marquent les années 1960, avec une série de tubes à l’instar de «Baby, I love you», «(The Best Part of) Breakin' Up» ou «Be My Baby».

Le trio se sépare en 1967, un an avant le mariage de Ronnie avec le producteur Phil Spector, incarcéré en 2009 pour meurtre. Ils se sépareront en 1972 après une relation tumultueuse. En 1990, elle revient sur son parcours au sein des Ronnettes dans ses mémoires intitulés «Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness Or My Life as a Fabulous Ronettes» (Be My Baby : «Comment j’ai survécu au mascara, aux minijupes et à la folie» ou «ma vie de fabuleuse Ronette». Le trio a rejoint le Rock and Roll Hall of Fame en 2007.

Ronnie Spector avait également sorti trois albums solo et repris, entre autres, le tube d’Amy Winehouse «Back to black».