Art : Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault s’invitent à la Villa Tamaris

La Villa Tamaris, située à la Seyne-sur-Mer, accueillera à partir du 29 janvier l’exposition « Voyage en Démocratie », de Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault. Le premier, artiste d'art et photographe contemporain, et la seconde auteure, proposent une réflexion sur la notion de démocratie.

« Non ! La démocratie n’est pas un corps figé ni diaphane, mais bien vivant et fragile comme un processus de pensée. Elle demande à être regardée avec attention, par les yeux de l’époque. Dans cette dynamique, l’acte artistique y apporte sa part de responsabilité… », explique Caroline Gaudriault en introduction de l’exposition. Depuis plusieurs années, le duo Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault, notamment connu pour la « Trilogie des Modernes », réfléchit aux métamorphoses contemporaines de nos sociétés. Avec, au final, une question simple : qui a le pouvoir ?

Trente clichés exposés

La nouvelle exposition de la Villa Tamaris, « Voyage en Démocratie », met en avant les photographies monumentales et expressionnistes de Gérard Rancinan, ainsi que les installations d’écritures de Caroline Gaudriault. Trente clichés évoquent la virulence et la subversion contemporaine, accompagnés d’une fresque exceptionnelle et unique de 15 mètres de long sur les dérives du pouvoir.

Côté écriture, ce sont des parchemins suspendus, des vidéos de texte et des immersions sonores qui nous amènent à une réflexion sur la dramaturgie de notre époque.

Enfin, les artistes présentent en exclusivité leur moyen-métrage « les Immortels ». Ce dernier, en plan fixe, « met en scène un diner en ville où se jouent avec humour, hypocrisie et excès de réalité, les débats contemporains ». Un rendez-vous de l’art à ne pas manquer.

« Voyage en démocratie », du 29 janvier au 7 mai 2022, Villa Tamaris, 295 av. de la Grande Maison, La Seyne-sur-mer (83). Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30 (fermé les lundis, mardis et jours fériés), entrée gratuite.