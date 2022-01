Mode : Kanye West veut faire défiler des sans-abris pour sa prochaine collection

Kanye West veut venir en aide aux sans-abris de Los Angeles. Comment ? En lançant une collaboration caritative présentée à l’occasion d’un défilé qui emploierait des sans domicile fixe.

Alors que l’artiste a déjà par le passé pris contact avec l’équipe du maire de Los Angeles pour endiguer la crise qui frappe les sans-abris dans la Cité des angesl’interprète de « Donda » a décidé de se lancer dans un nouveau projet caritatif, rapporte le site américain TMZ.

Afin d’aider les sans-abris, l’artiste et styliste de 44 ans, travaillerait ainsi sur un défilé et une collaboration avec la marque de street wear Skid Row Fashion Week. Une révélation faite par David Sabastian, à l’origine de Skid Row Fashion Week, entreprise qui selon son fondateur redistribue une partie de ses ventes aux habitants de ce quartier défavorisé et dont l’usine travaille avec des SDF.

Une collab caritative et un défilé qui interpelle

David Sabatsian a ainsi expliqué à TMZ avoir rencontré Kanye West à Los Angeles le mois dernier. Alors que la star enregistrait, dans son studio situé justement à proximité du quartier de Skid Row, le second volet de son album Donda, les deux hommes auraient convenu de lancer une collaboration Yeezy X Skid Row Fashion Week. Tous les bénéfices de cette collaboration Yeezy seront reversés pour venir en aide aux habitants de Skid Row, a ajouté David Sabatsian.

La ville californienne abrite de très nombreux sans domicile fixe, plus particulièrement dans le quartier de Skid Row, où ils sont des milliers à vivre dans des conditions épouvantables.

Ce dernier a par ailleurs précisé, que le duo planifierait également un défilé durant lequel des employés de l’usine de Skid Row Fashion Week évolueraient sur le podium. Un défilé, qui pour marquer les esprits, intégrerait des objets que l’on trouve dans ce quartier laissé à l’abandon, évoquant par exemple la possibilité de concevoir une veste reprenant la forme d’un sac poubelle.

Alors que cette collaboration doit être dévoilée le 22 février prochain, selon David Sabatsian, sa commercialisation coïnciderait avec la sortie du nouvel album de Kanye West « Donda 2 ». L’artiste a en effet confirmé la parution de cet opus sur son site Instagram.