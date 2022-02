Victoires de la musique 2022 : un prix d’honneur pour Jacques Dutronc

Une Victoire d'honneur sera décernée à Jacques Dutronc lors des Victoires de la musique, vendredi 11 février, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Après Jane Birkin l’année dernière, c’est au tour de Jacques Dutronc d’être célébré. L’artiste, âgé de 78 ans, va pour la première fois tourner avec son fils Thomas, dans un récital sobrement baptisé «Dutronc & Dutronc». Le spectacle démarrera en avril, avec notamment deux dates au Casino de Paris et un passage au Printemps de Bourges. Il partira ensuite sur la route pour écumer les festivals et salles de spectacle en France, Suisse et Belgique.

L’élément «déclencheur», comme le résume Dutronc junior, c'est que lui et son père reprennent ensemble «Le petit jardin», un classique de Jacques, pour la réédition enrichie de «Frenchy», l'album à succès de Thomas. «Je suis très content que ça se fasse maintenant, avant je n'aurais pas été prêt», a confié à l'AFP le fils du chanteur et de Françoise Hardy.

37e édition des Victoires de la musique, retransmise en direct le 11 février à partir de 21H10.