Angèle : coming-out, succès... Elle se confie sur sa vie privée

Invitée dans l’émission «Sept à huit» le dimanche 20 février, Angèle s’est confié sur plusieurs moments forts de sa vie, tels que son coming-out.

En effet, comme le résume l’émission, «propulsée au sommet des hit-parades, devenue égérie des marques de luxe, Angèle a vécu de nombreux bouleversements en quelques années». L’artiste belge a connu une ascension fulgurante et parfois violente, passant de petits bars bruxellois aux plus grandes scènes. «C'était les montagnes russes. Il y avait le vertige, mais en même temps il y avait l'exitation. Et il y avait l'ambition aussi qui allait avec. Donc, c'était un mélange un peu fou de plein de choses», a-t-elle notamment déclaré.

«C ’était une douche froide »

Interrogée sur sa difficulté à être «la fille de» et «la sœur de» (Roméo Elvis), Angele a détaillé : «Quand je me suis lancée dans la musique, je n’étais vraiment pas dans cette configuration là de me dire que j’allais être plus connue que mes parents.» Elle a évoqué pour la première fois son coming-out. En effet, la presse people avait révélé son amour pour une femme, alors qu’elle n’avait que 24 ans.

«Ça c’était une douche froide. Je m’attendais bien à ce qu’une histoire d’amour avec une femme fasse du bruit, malheureusement encore aujourd’hui. Mais c’était un peu l’étape de trop pour moi. Au-delà de révéler l’histoire d’amour, je trouvais ça extrêmement violent, c’est très grave dans ce que ça renvoie comme message.» Aujourd'hui, elle continue d'écrire et de composer autour des thématiques qui lui tiennent à cœur.